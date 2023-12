Camila Marte, la reina de RD que se coronó como «Miss Pre Teen Beauty Global World» en Brasil

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pasado 13 de septiembre Camila Marte representante del laborioso municipio de Constanza, se alzó con la corona del «Miss Dalia Dominicana», un certamen de belleza juvenil celebrado en Santo Domingo, título que la llevó a representar al país en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Es entonces a finales del mes de noviembre, donde la hermosa adolescente de 12 años, coloca a República Dominicana en el segundo lugar del certamen internacional «Miss Beauty Global», coronándose como «Miss Pre Teen Beauty Global World 23/24», en competencia con más de 25 participantes de 25 países, entre ellos Paraguay, Ecuador, Japón, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Argentina, Portugal, Saint Thomas, Colombia.

Los títulos obtenidos en dichos certámenes, son el resultado de años de esfuerzos, preparación y dedicación, puesto que Camila hija de los señores Belys Rodríguez y Francisco Marte, oriundos de Constanza, inició su formación a la temprana edad de 3 años, alcanzando hasta la fecha valiosa preparación en inglés, comunicación, oratoria, actuación, modelaje, ballet, hip hop y danza moderna. Siendo además, una destacada estudiante meritoria del segundo grado de bachillerato en el Colegio Alegría y estudiante de Constanza Modeling Academy.

“Camila es una niña muy fuerte de carácter, disciplinada, cuando se enfoca en algo le pone todo el empeño. Me siento tan orgullosa de cómo asumió el reto del certamen de belleza a sus 12 años, no sólo a nivel nacional, también internacional, se levantaba a las 3:00 de la mañana para iniciar sus preparaciones para el día y la verdad me sorprendió su entrega. Estoy muy orgullosa de ella”, resalta su madre, la doctora en medicina Belys Rodríguez.

Sin embargo, los certámenes de belleza no han sido la única relación de Camila Marte con la industria de la moda, puesto que en noviembre de 2022, lanzó su primera colección como diseñadora emergente. De igual manera, ha desfilado en pasarelas de eventos como Ciudad Corazón Merengue Fashion Week, Pasarela Fashion Colors, Constanza Fashion Show y Pasarela del Amor.

En la actualidad, ha asumido el compromiso de la “Inclusión desde el amor” como su causa social, enfocada a los niños y adultos con condiciones especiales para que sean respetados sus derechos, en ese tenor ya ha realizado charlas de concienciación sobre el tema. En lo adelante, la beldad dominicana tiene proyectado continuar en el modelaje profesional, así como realizar carreras universitarias en Criminología y Diseño de Modas.