Camila la chica que se convirtió en influencer en un día

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La odontóloga, influencer y youtuber Camila Guiribitey es una joven de origen cubano que se convirtió en influenciadora en un día y todo gracias a un vídeo mostrando los automóviles de su casa.

“Yo considero que mi crecimiento fue bien rápido, porque a mí se me hizo un video viral, cuando yo empecé estaba súper lenta yo no tenía ni cien suscriptores, ni cien followers en Instagram y un vídeo mostrando los autos de mi casa se me hace viral”, refirió la youtuber mientras era entrevistada por Jaime Rincón y César Doroteo para El Nuevo Diario.

Guiribitey destacó que su crecimiento en las redes sociales fue tan rápido que no le dio tiempo de saborear el ascenso pasito a pasito porque de un día para otro pasó de mil seguidores a tener 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

La youtuber cubana sostuvo que las redes sociales no le interesaban ni le llamaban la atención a pesar de que siempre le ha gustado el mundo de la moda y recordó que cuando estaba en la universidad decía que sería la única persona que llegaría a una edad avanzada sin cuenta de Facebook.

Sobre la rapidez del crecimiento en sus redes la influencers señaló que “vino como un caramelo de esos agridulces, porque con muchos seguidores también llegan muchos haters, y con el crecimiento de los seguidores llegó el ciberbullying”.

Camila dijo que siempre pidió ayuda en sus inicios, pero que nadie se hacía eco de sus solicitudes y es por ello que invitó a los jóvenes que tienen el interés de convertirse alguna vez en influencers a no dejar que una persona tronche sus sueños de ser lo que quieran ser.

