Camila Issa emocionada por su participación en la nueva serie de Disney “El Grito de las Mariposas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La joven actriz dominicana, Camila Issa Svelti, sigue logrando sus metas y una de estas es poder llegar a ser parte de un nuevo proyecto bajo la producción de Disney para la plataforma streaming, Star + sobre la historia de las hermanas Mirabal, tres mujeres que fueron vilmente asesinadas en el régimen trujillista, por su lucha constante frente al maltrato que el mismo imponía en el país.

Su nivel de destreza actoral la ha llevado a poder tener nueva vez el protagónico, ahora dentro de esta serie internacional que fue grabada en Colombia y que todavía está a la espera de su estreno.

La también bailarina narró a El Nuevo Diario, que su amor por el cine y las artes inició desde niña, llevándola a querer superarse y llegar a ser una estrella logrando ser parte de la pantalla grande, trabajando en pequeñas oportunidades hasta que una llamada le dio una de los más importantes espaldarazos que daría un plus a su joven carrera.

“Desde pequeña, quise ser una estrella. Incluso siempre le dije a mi madre que ella iba a tener una estrella, muy humildemente. Entonces, desde adolescente participé en anuncios, en algunas películas pequeñas”, expuso.

Será María Teresa

“Las mariposas”, así eran conocidas las chicas Mirabal en República Dominicana y gracias a esa denominación surgió el título de la nueva serie de Star plus: “El Grito de las Mariposas”. La ficción abordará la vida de la activista y abogada dominicana, Minerva Mirabal y de sus hermanas, Patria y María Teresa.

Las tres fueron asesinadas por orden del déspota y dictador, Rafael Leónidas Trujillo, el 25 de noviembre de 1960. A partir de este crimen esa fecha quedó fijada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La serie es producida por Pampa Films y Gloriamundi y creada por Juan Pablo Buscarini. Está protagonizada por la actriz Sandy Hernández en el rol central de Minerva, mientras que Rafael Leónidas Trujillo, conocido como ‘El Chivo’, es representado en esta serie por Luis Alberto García. Las hermanas Patria y María Teresa son llevadas a escena por las actrices Alina Robert y Camila Issa, respectivamente.

La ficción contará con 13 episodios de 45 minutos y está dirigida por Mariano Hueter y Leandro Ipiña. Fue grabada en distintas locaciones de Colombia para lograr la ambientación de la época. Más allá del caso específico de las tres hermanas, “El Grito de las Mariposas” abordará las problemáticas de la violencia de género, la reivindicación de la mujer y el empoderamiento femenino.

En esta oportunidad, Camila personificará a María Teresa, la hermana menor de las Mirabal, siendo su segundo protagónico y más para una plataforma internacional, generándole mucha emoción al momento de recibir la noticia.

“Fue un sueño hecho realidad”, así inicia a narrar Issa a El Nuevo Diario, ya que al tener tan poco tiempo siendo parte del maravilloso mundo del cine, el recibir esta oportunidad es un sello permanente a su trayectoria.

Contó una pequeña historia que por la pandemia del Covid 19, el rodaje de la serie se alargó y se atrasó muchas veces, lo que la llevó a tener que guardar muy consigo el secreto de su selección hasta tanto no ser reclutada y llegar a las grabaciones.

“No soy supersticiosa, pero con el cine si lo soy. No se lo dije a nadie, sólo a mis mejores amigos y mis padres, pero no le dije a nadie hasta que no me dieron ticket de pasaje”, aseveró

Camila recordó que “al momento de estar sentada en el avión, cuando ya partíamos a Colombia a mí se me iban a salir las lágrimas, porque añoré las expectativas y el tiempo, entonces, ya por fin voy a realizar mis sueños, ya no es un contrato, es un ya estás”.

Manifestó también que para ella dejar ir el personaje de María Teresa fue para ella una experiencia donde las emociones se sintieron a flor de piel, ya que se siente más que orgullosa por lo que pudo vivir dentro del set de grabación, pero a la vez estaba triste porque se acababa.

“Yo creo que lo que más me quedó de esta historia es que uno muchas veces idealiza los héroes, uno los ve como tal, pero no como persona, pero en esta serie veremos cosas como momentos normales de una familia”, dijo Camila reflejando orgullo.

Aunque hasta el momento la serie todavía no tiene fecha, la joven está super optimista y motivó a todo el público a estar atentos al estreno de este nuevo proyecto.

La Boya

Pero su gran salto a la pantalla lo hizo cuando fue seleccionada para participar en la película “La Boya”, una producción de Cacique Films y que se estaría estrenando en todos los cines el próximo mes de marzo.

“En La Boya yo hice el papel de Alexia, que es una de las protagonistas. Esta es la historia de dos chicas que son amigas y tienen una aventura, pero mi personaje se va a ir del país y entonces, de ahí sale que quieren disfrutar un fin de semana juntas, generándose luego una situación que es la que verán en la trama”, adelantó Issa en la conversación con este medio.

Manifiesta que para ella fue un personaje perfecto para iniciar su carrera de manera profesional, ya que fue su primer protagónico que para ella tiene un peso muy grande, junto a su compañera demostrando que pudieron realizar un buen trabajo a pesar de ser novatas en el área.

“Nos tocó trabajar con David Maler, quien además de ser el director de esa película, fue el guionista ayudándonos muchísimo a crear estos personajes, estando todo el tiempo trabajando de la mano para crear lo que la gente podrá ver en la película”, agregó.

El momento del llamado

Para esta oportunidad Issa tuvo cuatro momentos importantes que dieron al traste con su ingreso a las grabaciones del filme, uno de estos fue un casting general, luego un momento de interacción entre las actrices donde estuvieron ocho parejas, el tercero estuvieron tres chicas para dos papeles, quedando finalmente seleccionada junto a su compañera para el protagónico.

“Recuerdo cuando me enteré, yo era menor de edad, me estaba cepillando los dientes y mi mamá me dice: ‘Camila, me están llamando de la película’, y yo como que paro, me volteo y la miro. Pasan los diez minutos más largos de tu vida, porque estas con las ansias de que si estas o no seleccionado y mi madre me dice que sí y de verdad a mi me llegaron todo tipo de emociones”, manifestó Issa con alegría al describir aquel momento.

Para Camila fue increíble ingresar al mundo del cine, teniendo la oportunidad de un protagónico de una película es “todo un honor”, aprovechando esta plataforma que le ha abierto grandes e importantes puertas en el denominado séptimo arte.

No se limita a trabajar

Ya que ha tenido la oportunidad de trabajar con directores que han realizado buenos trabajos en la pantalla grande, ante la pregunta de con quién le interesaría trabajar o cuál es su favorito, su respuesta fue que no se limita, ya que el mundo del cine tiene muchos géneros y quisiera navegar en todos.

“Es que hay muchos directores con los que me gustaría trabajar y no puedo elegir uno”, expresó.

Concluyó manifestando que uno de los géneros que más le gusta es el drama, sin temor a poder explorar otros.

