Camila Cienfuegos sigue revelando audios de Ana Simó en los que pide que Elaine Feliz “pierda el juicio”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que la psicóloga Ana Simó intimó mediante alguacil a Camila Cienfuegos para que pida disculpas públicas, el pleito parece que no acabará por el momento.

Esta madrugada, Cienfuegos publicó en sus redes sociales una conversación por WhatsApp con Simó en la que la psicóloga articula una estrategia para hacer “perder un poquito el juicio” a la educadora sexual Elaine Féliz mediante investigaciones sobre el pago de sus impuestos.

En la conversación, sostenida en diciembre del 2020, Simó le pide a Cienfuegos hacer investigaciones para confirmar si Féliz estaba al día con el pago de sus impuestos. “Ella priva en inteligente, pero nosotros vamos a ir por delante de ella”, indica la psicóloga en los audios revelados.

El audio detalla que para que las indagatorias no se vean “como un chisme, sino como una denuncia”, Simó y Cienfuegos dividirían sus investigaciones con dos semanas de diferencia. Elaine Féliz es conferencista en materia de relaciones sexuales y de pareja, por lo que Simó sugirió indagar en sus pagos impositivos.

Simó explicó a Cienfuegos que el proceso para investigar es entrar al portal de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y simular que ha tomado un curso con Féliz y que, por tanto, desea saber sobre sus movimientos en pago de impuestos.

“No lo hagas hoy ni mañana y no lo digas por el grupo porque me parece que ahí todo el mundo no es confiable”, concluyó Simó.

