Cameron Johnson espera un Ben Simmons a gran nivel

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Con un verano por fin tranquilo en Brooklyn, las informaciones sobre la organización neoyorquina no versan sobre peticiones de traspaso o el fichaje de grandes estrellas, sino sobre qué Ben Simmons veremos en la campaña 2023-24.

Así es. Patty Mills señaló que le habían llegado informaciones sobre el buen estado físico del All-Star, Sean Marks recalcó que pese a lo bien que se le veía debían tener paciencia y ahora es Cameron Johnson quien toma la palabra para señalar lo mucho que espera de su compañero en los Nets.

«Todo lo que escucho suena bien. Está en un buen lugar. Dice que está progresando y que está emocionado por la temporada. Espero ver lo que trae a la mesa este año. Espero que esté, si no en plena forma, bastante cerca de lograrlo», comenta el alero en declaraciones a Ethan Sears de The New York Post.

Tras jugar solo 42 partidos en su primera campaña completa con Brooklyn para promediar 6,9 puntos, 6,3 rebotes y 6,1 asistencias, el tres veces All-Star parece haber superado sus problemas de espalda y rodilla de cara al curso venidero. Los Nets los necesitan. A sus 27 años tiene por delante dos años de contrato (37,9 millones de dólares para el curso 2023-24 y 40,3 para el 2024). A Brooklyn le hace falta que su juego se acerque a su salario.

«Él es muy importante para nosotros. Hay cosas que hace en la cancha que no muchos jugadores en la NBA pueden hacer. Y agrega algo que es muy valioso para mí, Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges, ya que es capaz de configurarnos y colocarnos en posición de poder hacer tiros. Con él en la cancha, seremos un mejor equipo», sentencia.

