Cambio de color de uniforme y transformación de la Policía

El Consejo Superior Policial, aprobó el cambio de color de los uniformes de los agentes de policía de gris a azul y un nuevo lema “Proteger y Servir”. Para algunos, este es un cambio cosmético, con lo que se busca dotar de unos cuartos a alguien, porque habrá que deshacerse (alegan) de los viejos y hacer nuevos uniformes y nuevas insignias, pero yo no me voy por ahí. Aunque esa no es la modernización de esa institución, ni la profesionalización de los policías y no significa tampoco que por esto, los policías van a ser más educados y conocer y aplicar manuales de actuación y procedimientos modernos, este paso es muy importante.

La Policía Nacional la creó el dictador Rafael Leónidas Trujillo, el 2 de marzo de 1936, como una herramienta de represión al servicio de su tiranía y ese color gris opaco de los uniformes es parte de la percepción que tiene el ciudadano de cuando ve a un policía, salir corriendo a protegerse, porque ve venir a un ente arbitrario y violento.

Alguien que le va a maltratar y a vulnerar sus derechos ciudadanos. Alguien que se siente por encima de todo y de todos. Alguien que lo va a disminuir como individuo. Incluso la sola mención del color gris aquí, en República Dominicana, es inmediatamente asociada con los policías.

Por esto, cambiar el color del uniforme a uno más amigable y cónsono con las principales policías del mundo como es el azul, puede ayudar a cambiar esa percepción negativa que tiene la ciudadanía de la policía dominicana. A pesar, de que el cambio de color del uniforme, no es la transformación ni la modernización de la Policía Nacional, es muy probable que la actitud del ciudadano empiece a ser diferente y en consecuencia muchos dominicanos comiencen a ver al policía de manera diferente, a partir de este cambio en su indumentaria.

Lo que sumado a la nueva formación y entrenamiento que están recibiendo los nuevos reclutas y la transformación que vienen experimentando todos los agentes en su calidad de vida, como resultado de la dignificación puesta en marcha por el gobierno dominicano, puede que ayude a abrir un nuevo capítulo en términos psicológicos, no solo en los ciudadanos sino también en los mismos policías en como ellos se perciben.

En cuanto a las críticas negativas al nuevo lema de “Proteger y Servir” pienso que es una estupidez por desconocimiento, ya que proteger y servir se enmarca en el concepto de policía de proximidad, esa policía de tipo comunitario que el ciudadano ve como parte de su propio entorno y es un lema utilizado hoy en muchas policías del mundo porque encarna los valores de una policía moderna y de proximidad.

Se hace muy necesario dejar de ver todo como negativo, porque aquí todo lo que emana del gobierno lo criticamos, tal vez, algunas veces con razones, otras no. Es bueno tener sentido crítico, pero hay que tener conocimiento de lo que se está criticando. No estamos diciendo que el proceso iniciado de transformar y profesionalizar la policía dominicana, va a ocurrir de golpe y porrazo con tan solo cambiar el color del uniforme de los agentes policiales, porque todos sabemos que eso, es otra cosa muy distinta y cuyos resultados se verán en el mediano y largo plazo.

Pero, sí debemos ir evaluando los pequeños pasos que se están dando, porque por pequeños que sean, son positivos y nos acercan a la anhelada policía que todos queremos. Porque, todas estas cosas son necesarias, la dignificación de los agentes, que reciban como remuneración un paquete competitivo, con incentivos que hagan su trabajo atractivo, seguro médico de primera, vacaciones, descuentos en supermercados, becas nacionales e internacionales.

Todo eso, está ocurriendo ahora mismo y es parte de la transformación que se está realizando en la institución y requiere un compás de tiempo para que los resultados finales se produzcan. Cambiar el esquema de seguridad de una nación es transformar esa sociedad. De manera que, con cambiar el color del uniforme no se va a transformar y a profesionalizar la Policía Nacional, pero eso ayudará bastante, para ir transformando la percepción negativa que tenemos como sociedad, sobre la institución de servicio que es la Policía Nacional y al mismo tiempo ayudará, a que la propia policía transforme la visión que sobre sí misma tiene como institución.

Por Alfredo De la Cruz Rijo

