Cambio Climático y Pandemia: Reordenamiento o Colapso de la Humanidad

Ha pasado mucho tiempo desde la Cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo en 1972, donde se habló sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, preservar los bosques, los ríos, etc. ¿Cuántos humedales todavía nos quedaban en nuestro país y la Selva Amazónica todavía no estaba amenazada Suramérica? En Hostos, Provincia Duarte, quedaban bosques que se podía considerar selva virgen o bosque primario, en los inicios de ese año.

Naturalmente, la población del país ha aumentado mucho y tiene que haber más tierras dedicadas a los cultivos para poder alimentar a la población; las construcciones de casas reducen las áreas de cultivo y de bosques también; y la cantidad de vehículos de motor ha aumentado con la modernización del transporte (sustitución del trasporte animal por el de vehículo de motor en las cargas) y el aumento de la población, lo que provoca contaminación por polucion y enfermedades de las vías respiratorias. De ese tiempo para acá, eso ha ocurrido en la gran mayoría de los países, con el agravante de que no se ha puestos controles casi en nada, en medio de la vorágine de la hegemonía del capital financiero (burguesía financiera) y su modelo neoliberal que rige la economía en casi todo el mundo, luego de iniciarse la crisis petrolera (1973).

Tan diferente que era el mundo, aunque teníamos la cruenta guerra en Vietnam que aún no finalizaba y el mundo aquí y en muchos países era capitalista, como lo es hoy día casi en el mundo entero. Pero no estaba el modelo neoliberal, el capital financiero no era hegemónico, el Estado regulaba la economía, el canje de monedas extranjeras no era un negocio muy lucrativo, la inversión extranjera estaba restringida, había controles de precios y las importaciones eran limitadas. En fin, vivíamos en lo que Bauman ha llamado la modernidad sólida, pero hoy vivimos lo que él llama la modernidad liquida. Aunque vivíamos la llamada Guerra Fría, el capitalismo salvaje de hoy es peor que lo que se vivía en los países capitalistas subdesarrollados y desarrollados de aquel entonces, aunque los trabajadores asalariados fueran explotados, hoy se les explota más despiadadamente con la prolongación de la jornada de trabajo, aumento de la edad laboral, sin pensiones dignas, seguros médicos ineficientes y sin ningún tipo de libertad sindical.

Sin embargo, aunque el mundo era diferente en 1972, la verdad es que había asomo de cambios epocales, pero no tan visibles a los ojos de cualquier simple mortal. Salvador Allende, el entonces presidente chileno, entendía lo que se asomaba con el poder de las empresas trasnacionales, poder que trascendía el valladar de las fronteras nacionales y se colocaba por encima de los parlamentos y hasta de los gobiernos. Así lo expreso el presidente Allende en una asamblea de la ONU en Nueva York, poco antes del asalto al Palacio de la Moneda con el que lo depusieron. Fue una preocupación de ese jefe de Estado chileno porque le preocupaba la extracción de riquezas de las empresas extranjeras explotando mano de obra barata, con un bajo nivel de vida de los trabajadores.

Hoy ocurre lo contrario de cuando Allende y la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, porque en ese primer lustro de los 70 el Estado era fuerte y se veían a la vista de un buen observador signos de debilitamiento del Estado (asomo de pérdidas de funciones) pero hoy el Estado es muy débil, y para un buen observador hoy impera la necesidad de que el Estado vuelva a ser fuerte. Hay la necesidad de que el estado nacional, vuelva a establecer algunas regulaciones y asuma funciones de mayor cobertura en los servicios públicos.

De no ser así la vida en el planeta o la especie humana colapsara, porque los Estados nacionales tendrán que asumir funciones para poder enfrentar las enfermedades, a no ser que haya un mito detrás de la eclosión del coronavirus. Sin embargo, no parece que así sea, por las situaciones que estamos viviendo los seres humanos y tanto es así que parecería que nos acercamos o abocamos a una gran hecatombe con el gran desastre ecológico que la acción humana desmedida ha provocado, como si viviéramos tiempos apocalípticos, como en el argot religioso.

Este es el momento de la recuperación de los roles y funciones del Estado y de la destrucción del modelo neoliberal que rige el orden económico y la consiguiente hegemonía del capital. Es la hora del fin del gobierno de los banqueros, el fin de los paraísos fiscales. Es la hora de la necesidad de la salud pública y de la salud para todos o para nadie.

Si la pandemia se extiende tan rápido y no da tiempo a que casi toda la población tenga acceso a la cura del coronavirus, entonces cabe la pregunta: ¿Fue creado artificialmente en los laboratorios el virus, para provocar una poda en la población y preservar los privilegios a un grupo reducido como plantea Susan George en el Informe Lugano? La hipótesis de que el vector trasmisor del virus sea un agente natural existe; se ha dicho de un animal que se cree ha sido el trasmisor inicial a los humanos: el pangolín. Veremos, pero de todos modos el mundo tiene que cambiar o desapareceremos de la faz de la tierra, porque de Gea (La Tierra), nuestra madre nutricia y una diminuta parte del ser universal que constituye ella, hemos abusado.

Por Francisco Rafael Guzman Fernández

