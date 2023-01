¿Cambiarán los Yankees a Gleyber Torres antes del inicio de la temporada?

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- A menos de 30 días para que lanzadores y receptores de los Yankees se reporten a los campos de entrenamientos, hay varias interrogantes aún que rodean al conjunto del Bronx.

Una de ellas es el destino del venezolano Gleyber Torres, quien ha estado vinculado en varios rumores de cambio a lo largo del invierno.

¿Buscará Nueva York canjear al intermedista antes del Día Inaugural?

Es posible, pero no absolutamente necesario. Los Yankees consideraron cambiarlo a los Marlins por el derecho venezolano Pablo López en la fecha límite de cambios del año pasado, por lo que sabemos que el club no dejaría de escuchar ofertas por Torres. Sin embargo, el equipo no está abiertamente “vendiendo” al venezolano.

El club tiene una sobrepoblación en su infield desde el año pasado que no ha solucionado. En esta época del año pasado nos preguntábamos que dónde estaría la mayor parte del tiempo DJ LeMahieu.

Torres y los Yankees tuvieron una diferencia de US$500,000 en sus negociaciones para el 2023, con el venezolano pidiendo US$10.3 millones y club ofreciéndole US$9.7 millones.

El venezolano viene de una temporada en la que bateó .257/.310/.451 con 24 jonrones y 76 empujadas (OPS+ de 114), pero no ha podido alcanzar el nivel estelar que tuvo en el 2019 y 2019.

No es elegible para la agencia libre sino hasta después del 2025, por lo que podría generar un retorno importante en el mercado de cambios.

