Cámara Suiza en el país lanza plataforma de apoyo a la agenda eléctrica nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Cámara de Comercio y Turismo Domínico-Suiza (CCTDS) ha lanzado una plataforma de apoyo al desarrollo de la agenda eléctrica nacional. Esta plataforma está sustentada en los eventos THINK ENERGY que, una vez al año, darán enfoque a las alianzas público-privadas con miras al desarrollo energético de República Dominicana.

En esta primera edición, la Cámara desarrollará un webinar libre de costo, en donde expertos internacionales y locales en el sector energético, analizarán cómo está avanzando la transición energética global y en República Dominicana, el impacto de la crisis de COVID-19 en este proceso, así como la evolución hacia el mundo de la automoción eléctrica.

“Hemos creado THINK ENERGY como plataforma de apoyo al desarrollo de la agenda del sector eléctrico con un enfoque particular en las alianzas público privadas en miras al desarrollo sostenible del país”, explicó Gaetan Bucher, presidente de la CCTDS.

Los ponentes participantes en este webinar serán Gabriela Elizondo, Global Lead for Clean Energy at the Energy Global Practice of the World Bank; Ángel Canó, Director de la Comisión Nacional de Energía de la Republica Dominicana CNE; Rafael Velazco, Presidente de Raveza Associated & Services; Oscar San Martin, Gerente General de CEPM; Luis Mejía Brache, Gerente General de EGE Haina y Charles Sánchez, Presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo).