Cámara de Diputados y Cancillería buscan apertura de oficina de la Junta Central Electoral en USA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comisión Permanente de dominicanos en el Exterior, recibió al viceministro para las comunidades del dominicano en el exterior, Carlos Gabriel García y Marjorie Espinosa, viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios, con la finalidad de escuchar sus inquietudes relativas a la apertura de una oficina para Registro de electores en el exterior (OPREE), en Rodhe Island y Providence EE.UU, por vía de la Cancillería.

La Comisión fue presidida por su vicepresidente Marco Cross, quién manifestó que este tema busca dar soluciones a los dominicanos residentes en Estados Unidos.

Dijo que en estos estados, no hay consulados, ni oficina de la Junta, por lo que hay cientos de dominicanos que no pueden participar de los procesos electorales, o si no deben viajar bastante lejos para inscribirse o buscar servicios consulares.

El legislador manifestó que a petición de una comisión de afectados de esas zonas de EE.UU, han invitados a funcionarios ligados a ese tema, razón por la cual hoy recibían a los viceministros.

Dijo que el objetivo es visualizar una salida a problemas de documentación y de integración de esas comunidades, y que pueda ser montada una oficina de la Junta Central Electoral, pero con la anuencia del Consulado, ya que la misma no tiene personalidad jurídica para aperturar.

“Hoy los hemos invitado a ver si entre todos hacemos sinergias y podemos lograr que se le busque una salida a este problema que afecta a estos dominicanos radicados en Estados Unidos”, dijo.

De su lado Alfredo Rodríguez hizo un esbozo de la problemática, la cual dijo conocer bien ya que esos son los estados que representa, por lo quedijo que no solo son estos estados, que hay más que están afectados.

Marjorie Espinosa, viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios, sostuvo que ese es un tema central de su gestión y de gran importanciapara la comunidad dominicana en todos los territorios fuera de la República Dominicana.

“Así que nuestro ánimo es poder contribuir con insumos, brindarles perspectiv as distintas, para que entonces podamos fundamentar adecuadamente proyectos importantes y que sean de impacto para nuestras gentes”, manifestó.

Sostuvo que dedican toda la energía a fin de que toda la comunidad en el mundo puedan tener acceso a todos los servicios del estado dominicano a través de las misiones consulares.

“El estado dominicano es un estado paternalista, razón por la cual siempre asiste y protege a su población más allá de los límites del territorio, en el sentido de la limitación geográfica territorial”, dijo.

Dijo que dentro de los servicios que brindan en los consulados están los relacionados con registro civil, también la documentación que pueda servir para fines electorales.

Sostuvo que han firmado un convenio interinstitucional con la Junta la Junta el cual ha tenido muchos frutos, por lo que entienden que no hay necesidad de tener una oficina individual de la JCE, sino que ellos prestarían todas las instalaciones que ya están reconocidas para operar conforme a la legalidad del departamento de estado.

“Así podremos garantizar esa prestación de servicios de manera permanente y con toda la seguridad y calidad que reviste la expedición de este tipo de documento”, dijo.

Sostuvo que es normal que todas las cancillerías tengan inconvenientes con sus comunidades en el exterior, ya que ningún estado podría tener la capacidad financiera e institucional, para tener presencia en todo lugar.

Finalizo diciendo que están trabajando en eliminar burocracias y procesos que no agregan valor, a fin de garantizar mayor acceso y mejores condiciones a los servicios que presta el estado.

“Mi corazón late todos los días por los dominicanos que están fuera, e intervenimos no solo en la parte consular, sino en todo el detenido, en los hospitales, los niños despatriados, los privados de libertad, el traslado de cadáver, óseasson muchas las dolencias y los procesos”, finalizó

Mientras que el viceministro, Carlos Gabriel García, pidió llegar a un acuerdo de negociación con esa comisión, ya que el presupuesto del próximo año ya fue diseñado y aprobado por el ejecutivo, por lo que propuso, procurar ver las partidas que podrían ajustarse.

“Vamos a chequear el presupuesto que requeriría la instalación de esas oficinas, para ver cómo se pudiera dar un paso positivo del Congreso y el poder Ejecutivo en favor de la comunidad”, dijo.

En la actividad celebrada en el salón Rafaela Alburquerque estuvieron los diputados, Alfredo Antonio Rodríguez, Levis Suriel Gómez, EduardJorge Gómez, Ramón Bueno, Afif Nazario Rize k ,Rafael Abreú, Hilda Genao, Alfredo Pacheco Osoria, Fausto Ruiz, María Fernández, Ronald José Sánchez, Rogelio Alfonso Genao, Roberto Arturo Berroa y Olmedo Caba.

También, Máximo Castro, Juan Carlos Quiñonez, Ana María Peña, Nicolás López, Israel Terrero, Cesar Gómez Segura, Johanny Mercedes Guzmá n, Juan Medina, Dionicio de la Rosa, Catalina Paredes, Francis Mancebo, entre otros.

