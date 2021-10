Cámara de Diputados cierra campaña sobre prevención del cáncer de mama

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de la conmemoración del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, la Cámara de Diputados realizó un acto para cerrar la campaña que busca concientizar a las mujeres sobre el chequeo a tiempo para prevenir el mal.

Bajo el lema “Tócate, para que no te toque, prevenir es vivir”, Isabel de la Cruz, presidenta comisionada para la celebración de este día, al dar la bienvenida a los presentes, dijo que “la Cámara de Diputados tiene un compromiso innegociable de sumarle a esta campaña, creando leyes y resoluciones, que se conviertan en políticas públicas y que las mismas se manifiesten al pueblo dominicano”.

Dijo además, que esa campaña los compromete como legisladores, como ciudadanos y como familias, a crear conciencia de la importancia de detectar a tiempo ese terrible flagelo.

De la Cruz manifestó que en América Latina, esa enfermedad es la segunda causa de muerte, y que en el 2020, 4 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer, de los cuales 1.4 murieron, lo cual pudo evitarse con detención temprana y tratamientos y cuidados paliativos.

El acto fue presidido por la vicepresidenta y secretaria de este órgano cameral, Olfany Méndez y Shoraya Suárez Ariza.

De su lado, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, diputada Magda Rodríguez, hizo un llamado a tomar conciencia de que este mal puede afectar no solo a las mujeres sino también al hombre, ya que en el 2020 fueron diagnosticados 400 hombres con esta enfermedad.

“Queremos decirles que la prevención es vida, que como dice la campaña, hay que tocarse a tiempo, para que no nos toque, todos los días palpémosnos, ya que esta es una enfermedad grave, pero no mortal si se detecta a tiempo, por lo que le llamamos a atacar este mal desde el inicio y la Cámara de Diputados está haciendo sinergia, para trabajar por el país y por todas las personas, para atacar este terrible flagelo”, dijo.

Mientras que la doctora Ana Claudia Veras, master en gestión hospitalaria, tuvo una exposición para la prevención del cáncer de mama, donde expresó que este mal, es la enfermedad más común que existe y que este ha sido el año en que más vida ha cobrado, ya que, en el 2020, 2.5 millones de mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad.

“En el día de hoy estamos aquí, a fin de orientarlas, ya que esta enfermedad es la principal causa de muerte en la mujer, ya que las mayorías de cáncer se registran en países bajos y de ingresos medio, la supervivencia del cáncer de mama, es aproximadamente a cinco años y excede sólo el cinco por ciento de los casos y el resultado es el fruto de la combinación de la autoexploración y el chequeo temprano y oportuno”, dijo.

Sostuvo además que el tratamiento suele ser eficaz si se utiliza la prevención y que en la última década se ha incrementado la presencia del cáncer en las féminas por debajo de 25 años, lo cual llama la atención.

La doctora Veras finalizó haciendo un llamado a que las mujeres estén más pendientes en los cambios en su cuerpo a fin de detectar a tiempo la enfermedad.

La diputada Ycelmary Brito -Juliana-, expresó que no solo es en octubre, que debe ser el mes especial para este mal, ya que cada mes hay mujeres diagnosticadas con esta enfermedad y todos los meses niños pierden a sus madres por esa causa.

“Se pierden vidas valiosas por diagnósticos tardíos y también por falta de acceso a medicamentos y tratamientos a tiempo”, indicó.

La diputada, sobreviviente de cáncer, manifestó que durante su proceso conoció muchas personas que siempre les externaron preocupación, ya que cuando a alguien se le detecta la enfermedad solo piensa en cómo cubrirá su tratamiento y que será de su familia.

Juliana concluyó haciendo un llamado a las mujeres a no rendirse ante un diagnóstico positivo ya que la enfermedad no es una sentencia de muerte, que, si se puede rebasar y que con una detección temprana y con fe en Dios lo pueden lograr, a la vez que instó a las mujeres que padecen este mal, a no rendirse, que la mente y la palabra tienen poder, por lo que deben inculcar en sus mentes que vencerán.

La secretaria del bufete directivo Shoraya Suárez Ariza, cerró el acto diciendo que la Cámara de Diputados está comprometida a crear las políticas públicas a beneficios de todo el país, para la prevención del cáncer y que los estudios y medicamentos lleguen de forma gratuita a todos los ciudadanos.

Hizo un llamado a hacerse su chequeo cada año, a tener una buena alimentación y la detención a tiempo a fin de poder combatir ese mal

