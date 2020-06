Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura proyecto de ley 30% AFP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados, aprobó este lunes en segunda lectura el Proyecto que modifica la Ley No.506-19, del 20 de diciembre de 2019, del Presupuesto General del Estado para el año 2020, su adendum, Presupuesto Complementario ascendente a un monto de RD$150 mil 908 millones de pesos.

De igual forma, los diputados de todas las bancadas aprobaron el Proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta el 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), para dinamizar la economía familiar en estado de emergencias.

Diputados de todas las bancadas decidieron apoyar la iniciativa, pese a los deseos del presidente de la Cámara, Radhamés Camacho de “dejarlo sobre la mesa”.

¿Cómo votaron los partidos políticos?

El voto de los partidos políticos durante la sesión fue el siguiente: 30 votos del PRM, 12 del PRD; 58 votos del PLD; 6 del Partido Reformista Social Cristiano, 2 votos del Frente Amplio y PQDC; 13 independientes: en total 125 votos dijeron Si, 14 votos NO, 9 no votaron de los 239 presentes en la pantalla digital, la cual registro que 190 estaban habilitados para votar.

El presidente de la Cámara solicitó al pleno dejar sobre la mesa el proyecto del 30%, para conocer el “Presupuesto Complementario”, a lo que se opuso el bloque de diputados del PRSC.

Luego, Camacho llamó a votar tres veces por el cambio de agenda y le fue rechazada hasta por los propios peledeístas.

Previo a la votación el diputado Tulio Jiménez, dijo que la bancada del PLD ha asumido este proyecto.

“Querer decirle a este país que los diputados del PLD no quieren que los trabajadores no quieren dar el 30% es una falsedad”, sostuvo el legislador.

De su parte, Máximo Castro Silverio, vocero de la bancada del PRSC, denunció ante el pleno, que se pretende enterrar la propuesta del 30%. En ese sentido, dijo Castro Silverio, “tenemos un compromiso con la población de apoyarla, y en esa dirección, no votaremos por nada que no sea el proyecto del 30% de los fondos de pensiones para los trabajadores”.

Mientras que Pedro Botello, quien inicio la campaña de aprobación del citado proyecto, dijo esperar que el Senado de la República cumpla con los trabajadores, porque si no serán juzgado el día 5 de julio.

“Los que aspiran a senadores deben hablar con su militancia, el PLD es mayoría en el Senado, o cumplen o sepultan esta iniciativa legislativa, ellos serán los responsables”, reiteró.

La diputada de la Fuerza del Pueblo (FP), Johanny Guzmán, aclaró que la Cámara de Diputados cumplió y que corresponde al Senado de la República aprobarlo.

Fidel Santana, diputado Nacional del Frente Amplio (FP), dijo que al PLD no le quedó más remedio que aprobar el proyecto del 30%, advirtiendo que en el Senado “eso no va para ningún lado, porque el Gobierno usó esos fondos”, no le ha informado al país qué ha hecho con ese dinero, los trabajadores se quedarán esperando.

“Eso no ocurrirá, la decisión es parar en seco ese proyecto en el Senado”, vaticina Santana.

Los fondos de los trabajadores debe entregarse antes que finalice el estado emergencia.

El proyecto de ley sobre la entrega de hasta un 30 por ciento del dinero acumulado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), establece que la entrega de los fondos se efectuaría en un plazo de diez días de presentada la solicitud en donde el afiliado deberá indicar el número de cuenta bancaria para el depósito.

Las personas que deseen acogerse a la ley deberán solicitar los fondos en un plazo máximo de treinta días de concluido el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

El artículo 5 del proyecto de ley señala, que el 30 por ciento de los fondos acumulados en las AFP constituyen un fondo de garantía para los afiliados en los estados de emergencia, que no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia por las instituciones financieras.

En el caso de que las instituciones financieras violen esta disposición se consideraría un delito penal, de acuerdo con el artículo 405 del Código Penal Dominicano.

La aprobación del proyecto que permitiría entregar de hasta el 30 por ciento de los fondos de las AFP a los trabajadores, fue presentada por el diputado de La Romana, Pedro Botello, quien pertenece al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), pero este lunes 22 de junio, diputados de todas las bancadas, incluido el PLD, apoyó dicha iniciativa.

