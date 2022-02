Cámara de Cuentas dice está en fase de estudio solicitud de auditoría a Punta Catalina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, dijo hoy que aún no hay fecha para iniciar la auditoría financiera a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que solicitó la semana pasada el Poder Ejecutivo mediante un documento depositado por el consultor jurídico Antoliano Peralta.

“Ya recibimos el requerimiento y como es un proceso nuevo que este nuevo Pleno ha implementado es; tener un acercamiento con todo el que requiere un tipo de trabajo. De forma que se pueda aclarar cuál es el objetivo del requerimiento, porque si de repente ellos mismos establecen el tipo es muy probable que sea diferente al objetivo o a lo que pretenden. Entonces se aclara bien cuál es el objetivo del requerimiento para nosotros poder hacer un trabajo que cumpla con el objetivo y no que se emita un informe y que luego de estar emitido se diga que esa no era la intención que se pretendía que se investigara”, puntualizó.

Explicó que la Cámara de Cuentas realiza las fiscalizaciones en las instituciones, y en los casos que haya indicios de responsabilidad penal en el informe, se toman las medidas pertinentes conforme a las leyes.

Procedimiento

“Hasta que no hagamos un levantamiento de la cantidad de transacciones, de los procesos y demás no podemos establecer estimados de tiempo. El proceso lógico es que la Cámara de Cuentas realiza fiscalizaciones, auditorias y en los casos que haya indicios de responsabilidad penal el informe se emite o se dirige al PEPCA. Ese es el orden lógico porque nosotros hacemos trabajos que no pueden de ninguna manera estar prejuiciados. Nosotros, hasta que el trabajo no concluye no podemos decirle a una persona el resultado del mismo y, si un trabajo no arroja indicios de responsabilidad penal pues, no arrojó indicios de responsabilidad penal y por ende no hay que enviarlo al PEPCA”, señaló el presidente de la CCRD.

Señaló que, una sentencia del Tribunal Constitucional, la 283-15 “Establece que el único medio de verificación no es sólo el informe de la Cámara de Cuentas. De manera que si tienen informes realizados por peritos o por expertos pueden ser utilizados como evidencias para los casos. De manera que no es único y exclusivo el informe que emita Cámara de Cuentas”.

Detalló que se está en el proceso de que el Miembro que es el facultado apruebe o no la realización del trabajo. Posteriormente se conforma el equipo, se revisa si la institución tiene dentro el personal idóneo, competente para desarrollarlo y en caso de que no; tendría que auxiliarse de expertos externos contratados y conformar un equipo.

“Lo importante es que la sociedad sepa que todo equipo que se conforme va a trabajar bajo los lineamientos y supervisión de la Cámara de Cuentas”, señaló el presidente de la CCRD.

El presidente de la Cámara de Cuentas Janel Andrés Ramírez Sánchez, habló con los periodistas de distintos medios tras la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional con el presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara.

A la firma del acuerdo, la vicepresidenta del Pleno de la CCRD Elsa María Catano Ramirez, La secretaria Tomasina Tolentino de Mckenzie, y los Miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña. el suplente del presidente del TC, Rafael Díaz Filpo y otros magistrados de esa Alta Corte. También la directora de la Escuela de Cuentas Estela Acosta y funcionarios de ambas instituciones.

