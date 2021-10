Cámara de Comercio y Producción de Santiago valora comportamiento de la economía dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago valoró como positivo el crecimiento económico de 12.7% que ha experimentado la economía dominicana durante el periodo enero-septiembre, según los datos oficiales contenidos en el más reciente informe del Banco Central.

Dicho informe indica como datos preliminares que las actividades económicas que lideraron el desempeño en términos de valor agregado fueron: hoteles, bares y restaurantes (31.8%); construcción (30.0%); manufactura de zonas francas (24.2%); transporte y almacenamiento (13.7%); manufactura local (11.5%); comercio (11.1%); y explotación de minas y canteras (6.9%).

Mediante un comunicado de prensa, el presidente de la Cámara calificó los resultados como “extraordinarios y una demostración que evidencia que todos los sectores unidos pueden hacer la gran diferencia para la recuperación de la economía y los empleos en la República Dominicana”.

Al igual que en meses anteriores, la construcción volvió a ser la actividad de mayor incidencia en el crecimiento, representando casi un 80 % de la formación bruta de capital fijo.

En otro orden, el sector de zonas francas ha recuperado el 100 % de los empleos suspendidos a raíz del confinamiento, creciendo 24.2% interanual en enero-septiembre 2021, mientras que la manufactura local ha sido determinante en la trayectoria de recuperación, tanto por su importante participación en el PIB como por ser uno de los principales generadores de empleos formales en el país.

El sector Comercio, junto al de Hoteles, Bares y Restaurantes, también se benefició de un incremento en la demanda, como resultado de la flexibilización del confinamiento orientado a mitigar la propagación del coronavirus.

Por su parte, el turismo se ha recuperado más rápido de lo previsto, recibiendo más de 3.3 millones de visitantes no residentes de enero a septiembre. Solo en septiembre, los pasajeros no residentes que ingresaron al país se incrementaron en 12.9% con respecto a los visitantes recibidos en igual mes de 2019, es decir, el año anterior a la pandemia. Este desempeño permite proyectar que la llegada de no residentes superaría los 4.8 millones en 2021.

Finalmente, el dirigente empresarial, Carlos Iglesias, expresó que “la unidad de propósitos y esfuerzos debe prevalecer para fortalecer nuestra economía y poder generar los empleos que se requieren cada año”. Dijo además, “todo el empresariado debe continuar sus planes de inversión para cerrar el año 2021 de forma positiva, de la mano con un sector público tambien comprometido con ese crecimiento”.

