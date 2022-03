Cámara Británica reconoce mujeres líderes y resilientes que aceleran el ritmo del cambio.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana (BritchamDR) conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el foro “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, un espacio donde mujeres compartieron sus historias sobre cómo construir liderazgo e impactar de manera positiva al desarrollo del país en el área de sostenibilidad ambiental.

El Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, H.M. Mockbul Ali OBE, resaltó en la apertura el valor del foro este año en particular: “Nuestra Reina, Su Majestad Isabel Segunda, celebra su aniversario 70 en el trono, un ejemplo a seguir para todos y todas como liderazgo clave en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas a nivel global. El trabajo de las mujeres ha sido crítico y clave para enfrentar una pandemia y el cambio climático”, expresó.

En el primer panel, “Mujeres en Liderazgo: Acelerando el ritmo del cambio”, Anyarlene Bergés, vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicaciones en INICIA; Anabel Belliard, Head of Human Resources en Pernod Ricard Dominicana; y María Angélica Haza, vicepresidenta de Tesorería y Mercado de Capitales en el Banco Popular Dominicano resaltaron la importancia de la mujer que apuesta al futuro del país, creando campañas que focalizan la fusión de las mujeres en roles no ordinarios, posicionando y promoviendo que las mujeres apliquen en áreas gerenciales y otras en las que anteriormente no aplicaban, así como el peso que tienen las mujeres en las inversiones realizadas en la banca dominicana.

Milagros de Camps, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio apertura al panel “Emprendimiento Sostenible: Mujeres que están cambiando el mundo”, donde resaltó la importancia y la necesidad de contribuir de manera intencional y proactiva a la igualdad de género, aplicando iniciativas que aporten soluciones para alcanzar el desarrollo de las mujeres en un ambiente más sostenible.

En este panel, Noelia García de Pereyra, presidenta del Voluntariado Banreservas; Gloria Reyes, directora general del programa #Supérate; y Francesca Rainieri, vicepresidenta administrativa en Grupo Punta Cana, coincidieron en que incentivar las habilidades de las mujeres permite un mejor desarrollo, cambiando el mundo de las emprendedoras sostenibles con proyectos de impacto social y económico.

El foro culminó con el panel “#BreaktheBias: Mujeres pioneras rompiendo estereotipos” y la participación de Elizabeth Mena, vicepresidenta de la CORMIDOM; Sofía Antor, gerente general en VISA; Yermys Peña, gerente general de Construger; y Julissa Mateo, fundadora de MujeresTIC. Con un poderoso y motivador mensaje inicial de Rosa Bonetti de Santana, las panelistas enfatizaron la relevancia de las mujeres en posiciones de liderazgo, posiciones desde las que puedan fomentar e impactar de manera positiva al desarrollo del país.

El presidente de la Cámara Británica de Comercio, Leonel Melo, reconoció la vocación y el potencial de la mujer dominicana en transformar y acelerar fundamentos económicos, la forma de hacer negocios y producir riquezas, a la vez que llamó a todos los agentes económicos a crear las condiciones para que eso sea posible.

Los paneles fueron moderados por Luis Eduardo Aquino, socio de OMG; Edison Santos, socio en Empresas Sostenibles; e Indhira Lorenzo, directora de sostenibilidad en MARTÍ.

Este importante encuentro se realizó con el apoyo de INICIA, Banco Popular Dominicano, Voluntariado Banreservas, Propagas y Construger S.R.L.

