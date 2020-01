Camacho destaca virtudes del fallecido diputado Héctor Peguero Maldonado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Legisladores de diferentes partidos políticos rindieron la tarde de este miércoles honras fúnebres al diputado Héctor Peguero Maldonado (Don Goyo), del Movimiento Democrático Alternativo (MODA).

Peguero Maldonado, uno de los representantes de la provincia de San Cristóbal, falleció el 7 de este mes en el hospital Jackson de Miami, Florida, donde llevaba dos meses recluido.

“Estamos aquí hoy para rendirle honras fúnebres a un hombre de trabajo, esa penetrante expresión popular de tanto poder social y cultural, que con ella sembraba en la mente de los ciudadanos y hasta de las autoridades la noción jurídica de un hombre honesto, trabajador, buen padre y ciudadano ejemplar”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, en su discurso.

Camacho afirmó que el fallecimiento del legislador Peguero Maldonado ha sido un duro golpe para los miembros de la Cámara de Diputados, de los que dijo aún no se reponen de la partida física e inesperada de la también diputada Inés Brayan, quien falleciera a finales del pasado mes de diciembre.

“La muerte de estos dos distinguidos amigos y activos congresistas ha sido un golpe severo en la anatomía del cuerpo legislativo que les sirvió de escenario para conocer de cerca dos dirigentes políticos con una amplia vocación de servicio, porque les permitió entender la real dimensión y capacidad de incidencia que puede tener, desarrollar y configurar en su noción humana y social un ciudadano privilegiado con el título de Diputado de la República, electo legítimamente por los votantes de sus comunidades”, señaló Camacho.

El presidente de la Cámara de Diputados indicó que Don Goyo ejerció como un legislador humilde y sencillo, en plena consonancia con la personalidad que transitó exitosamente por la vida.

“Hoy estoy triste, muy triste, y tengo más que razones para proclamar aquí, en este augusto salón de la Asamblea Nacional, donde ahora despedimos al Honorable Diputado Héctor Peguero Maldonado, para estar triste igual que mis compañeros Diputados y Diputadas, porque no hace apenas 20 días se apagó la luz de la Honorable Diputada Inés Bryan, de San Pedro de Macorís, como si ambos nos estuvieran diciendo que tenemos el compromiso de continuar, de no abreviar, de no fragmentar nuestra responsabilidad por los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo con los más humildes, a quienes debemos la voluntad de su voto y la fuerza de nuestra elección, para que obremos correctamente como oficiales electos al servicio del pueblo dominicano y la democracia nacional”, recalcó Camacho.

Peguero Maldonado nació el 8 de diciembre de 1955 en el municipio de Haina, San Cristóbal, provincia a la que representó desde el año 2016.

Además de fungir como vocero del Partido MODA, Peguero Maldonado era miembro de las comisiones, Presidencia de la República, Modernización y Reforma, Amistad Domínico-Japonesa y Junta Central Electoral.

A las honras fúnebres asistieron los familiares del legislador fallecidos así como el presidente del partido MODA, Emilio Rivas, voceros de todos los partidos y compañeros de bancada.

