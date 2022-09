Cam Reddish busca salir de los New York Knicks

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Hace cosa de un año Cam Reddish acudió a las oficinas de los Hawks para comunicar sus deseos de salir. El alero acabó la temporada en New York después de ser traspasado a los Knicks en las fechas cercanas al cierre de mercado. Sin embargo, nunca llegó a asentarse en el equipo de un Thibodeau al que le dejaba dudas y ahora busca una nueva salida. Esto, que podía ser un secreto a voces, lo formaliza Marc Berman en su última pieza para el New York Post.

Desde su llegada a la Gran Manzana Reddish nunca ha logrado asentarse en la rotación de los Knicks. Su principal objetivo es ir a un equipo que le pueda ofrecer un rol mayor, algo que no parece complicado. Probablemente esta filtración responda al reciente interés que han mostrado Los Angeles Lakers en el joven wing. De hecho, tras este giro de acontecimientos, es la franquicia angelina la mejor posicionada para hacerse con sus servicios. Utah, que todavía mantiene las negociaciones con los Knicks por Donovan Mitchell, no está interesado en llevarse al ex de Atlanta. Según Berman, Nueva York buscará solucionar esta situación antes del training camp, para lo cual cuentan con todo el mes de septiembre por delante.

