Califican de descabellada defensa a construcción de estación autobuses en Parque de Este

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada del Comité de Lucha por la Preservación del Parque del Este, Belkis Estrella, calificó como descabellada e insensible la afirmación del candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejada, en el sentido de que apoya que sigan los trabajos para la construcción de la terminal de autobuses en el Parque del Este para tratar de solucionar el problema del tránsito.

Dijo que es un despropósito mayor y una falta de sensibilidad imperdonable el hecho de que el señor Alberto Tejada trate presuntamente de solucionar el problema del caos del tránsito en el municipio Santo Domingo Este creando un daño mayor e irreparable al medio ambiente.

“Eso habla mucho del cuidado que tienen que tener los munícipes cuando vayan a elegir el próximo mes de febrero a su nuevo alcalde, ya que de no hacerlo correctamente se corre el riesgo de elegir a una persona que puede ocasionar mucho daño”, afirmó Estrella.

“Es lamentable que él no tenga una propuesta bien clara y definida para solucionar el problema del caos del tránsito en Santo Domingo Este, lo que él ha hecho es plegarse a una acción, también ilegal, que daña de manera irreparable el medio ambiente”, aseguró la abogada.

Recordó Belkis Estrella, quien ha sido una de las más persistentes y arduas defensoras para que no se construya la terminal de autobuses, que diversos sectores y movimientos sociales se han manifestado en oposición a la construcción de terminal de autobuses del Este.

Estimó que no es fiable un candidato a alcalde que no se fíe ni siga los consejos de los más reputados ambientalistas que luego de hacer los más serios estudios han llegado a la conclusión de que una terminal de autobuses en el Parque del Este no es viable en ningún sentido y provocaría serios daños ambientales.

“¿Cómo es posible que alguien contradiga a estas alturas a las diversas agrupaciones sociales y científicas que aseguran que la construcción de una estación de autobuses en el Parque del Este impactaría negativamente al medio ambiente, exclusivamente al área protegida del Parque Los Tres Ojos?, se preguntó la profesional del Derecho.

Lamentó que haya gente aun sumándose de manera ilógica a quienes apelan a “la fuerza y el poder por encima de la razón y la ley”, para implantar una obra en esa zona verde en perjuicio de la sociedad y el medioambiente.

A juicio de Estrella la posición de Alberto Tejada demuestra la verdadera mentalidad de gente que sin preparación y sensibilidad de quienes quieren dirigir los destinos del municipio que tiene más habitantes en el país.

Para Estrella también es más que preocupante que alguien que quiere dirigir los destinos de SDE no respete las leyes, que dice representaría, pues deja ver claramente que no le importa el fallo del Tribunal Superior Administrativo que ordena parar los trabajos de construcción.

