Califican como un “desastre total” situación encontrada en sub zonas de Agricultura en Monte Plata

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El nuevo encargado de la Subdirección Central de Agricultura de Monte Plata, Franklin De Los Ángeles, reveló este viernes que encontró un “desastre total” en esa dependencia del Ministerio de Agricultura, que incluye la instalación de una pollera en la planta física de la sub zona del municipio de San Antonio de Guerra.

“Hemos encontrado una situación muy difícil, un desastre total en todas las sub zonas, como, por ejemplo, en la sub zona de Guerra, en el área del almacén de siembra, había instalada una pollera y todas las instalaciones están llenas de filtraciones y una podredumbre que no sé cómo los técnicos se reunían ahí” puntualizó el ingeniero agrónomo.

Señaló que los casos de los municipios de Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Yamasá, también la planta física de las oficinas de esas sub zonas se encuentran en pésimas condiciones. “Literalmente se están cayendo, es inhumano que profesionales de la agronomía tengan que trabajar en esas condiciones”, acotó De Los Ángeles durante el acto de juramentación como encargado de la Subdirección Central de Agricultura de Monte Plata.

Explicó que el caso de las oficinas de la sede de la Subdirección Central, ubicada en el municipio Monte Plata, las persianas fueron violentadas por desconocidos para tratar de robar los utensilios que se guardan allí.

El funcionario cuestionó la gestión de las pasadas autoridades encabezada por expresidente Danilo Medina, quienes decían que invertían en el campo, sin embargo, ocurrían las situaciones antes denunciadas.

Sostuvo que por instrucciones del presidente Luis Abinader, a través del ministro de Agricultura, Limber Cruz López, elaboró un plan de acción que consiste en la preparación de tierra gratuita a los pequeños y medianos productores.

Además, la distribución de material de siembra, como semillas de gandul, ahuyama, entre otros, y la rehabilitación de caminos vecinales afectados por la tormenta Laura.