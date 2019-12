Califican caso de Los Tres Brazos como “más político que jurídico”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El caso de Los Tres Brazos, uno de los más sonados del 2019, afectó a muchas personas, entre ellas a la exdirectora Nacional de Registros Títulos, Rosabel Castillo y José De Pool, quienes fueron acusados por el Ministerio Público de participar en una supuesta venta “de un barrio completo a precio de vaca muerta”.

Transcurrido el tiempo, el Procurador General de la República, dijo a El Nuevo Diario: “Creemos que el Ministerio Público actuó bien en el caso de Los Tres Brazos, porque se hizo una investigación completa que permitió estructurar un expediente sólido”

Jean Alain Rodríguez destaca que “es la primera vez que en un caso de años se somete a la justicia a tantas personas, unos 17 en total, contra los cuales se ha presentado acusación formal”.

Ahora, agregó el Procurador, está en manos de los jueces el poder de valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público y condenar a los acusados contra los cuales se ha presentado un voluminoso expediente, acompañado de pruebas contundentes, entre ellas, los testimonios de 52 personas y más de 600 pruebas documentales, obtenidas con la debida orden judicial, que los vinculan con la millonaria estafa contra el Estado dominicano mediante la venta irregular de los terrenos de ese populoso sector en violación al ordenamiento jurídico constitucional y legal del país.

Exdirectora de Títulos: Espero lo político se deje de lado

De su lado, la exdirectora Nacional de Registros de Títulos, Rosabel Castillo, sigue esperando justicia, ya que afirma ese caso no es jurídico, sino político. “Me arrastraron a esta situación y lo menos que puedo esperar es justicia”, precisó.

Castillo sostiene que la única razón de ser incluida en ese expediente, “porque era la única funcionaria activa”.

“Despertaba el morbo mediático que genera esta institución. Era la manera más viable de tu sacarla en un puesto público, otra persona quería mi puesto”, recordó.

De acuerdo a su abogado, Enmanuel Rosario, a la exjueza Rosabel Castillo fue sacada presa, por fuerzas incontrolables y con este caso, se observa la politización de la justicia”.

Considera “una falacia del Ministerio Público decir que se vendieron inmuebles de una compañía disuelta, porque los activos siempre deberán tener algún dueño”.

Caso de Los Tres Brazos, más político que jurídico

El abogado que lleva el caso dice que fuerzas incontrolables siguen el expediente e hicieron daño a Castillo y que el componente jurídico es muy escaso.

“Un proceso que inició en el 2018, es complejo, suelen producirse dilaciones, el Ministerio Público no ha notificado a las partes, las pruebas no están puestas a disposición en clara violación al Proceso Penal, y ha iniciado un proceso de manipulación de pruebas”, denunció.

“Hay un fallo de Los Tres Brazos que está pendiente por una comisión: es un tema político, porque el argumento principal es que el Poder Ejecutivo desborda sus atribuciones, y segundo, el Poder Ejecutivo tampoco puede inmiscuirse en eso, ninguna venta de Corde ha pasado por el Congreso Nacional”, aclaró.

¿Qué tiene que ver la registradora de Títulos con este caso?

De acuerdo al expediente, las ventas no pasaron por el Congreso, y es uno de los argumentos del Ministerio Público.

En ese orden, la doctora Rosabel Castillo explico que desde el punto de vista legal, cualquier persona puede disponer de su derecho de propiedad. “Nuestra disposición legal tiene la única forma de cuestionar la venta”, explicó.

Dijo que conoció el proyecto Los Tres Brazos cuando “explota, no conocía eso”.

“Cuando firmo el título por el cual me involucran es siendo yo registradora en el 2011. Los títulos que se generan que son los que están a nombre de Titulatec, que son los cuatro mil títulos que surgen en el 2014”, aclaró.

“Surgen en el 2014 producto de una sentencia y el registrador no puede calificar el valor de una sentencia, el registrador, el registrador solo tiene que ejecutar”, explicó Castillo.

En ese momento yo era directora de Registro de Títulos, agregó.

Castillo dijo confiar en que se haga justicia en su caso, y que sea desvinculada de ese expediente ya que la Ley de Corde es clara.

Indicó que mediante ley Corde está facultada para operar las ventas.

Informó el abogado que el caso está en fase preliminar de conocerse las pruebas.

Lo que certifica Rosabel

“Espero esto se aclare, y que el aspecto político se deje a un lado, y lo concerniente a mí, que se vea que mi participación fue correcta, no tenía que verme involucrada en nada de esto, me vi, me arrastraron a esta situación, y lo poco que puedo esperar es que se haga justicia”, dijo Castillo.

José De Pool, quien pasó más de nueve meses presos, dice que es mentira se desalojara un barrio completo. “Falso que vendieron un barrio con todo y la gente, que fueron comprados los terrenos a precio de vaca muerta y que obliga van a la gente a comprar”, aseguró.

De Pool sostiene que el Plan siempre ha sido y es desde su concepción regularizar a cada familia para que obtenga su título de propiedad.

Subrayó que por esa razón se hizo un plan de titulación para que cada ocupante que deseara regularizar su inmueble lo pudiera lograr, darle plusvalía y que le sirva como aval.

“Decir que se obligaba a la gente al comprar, y al que no compre lo desalojaran fue otra vulgar mentira, pues el consorcio INFEPA-TITULATEC ni siquiera ha realizado intimación alguna de pago a los ocupantes, pues nuestra estrategia mercadológica siempre ha estado basada en convencer a los ocupantes del valor agregado que representa el título de propiedad”, indicó.

“Y, decir que se violó la Constitución es otra mentira, pues Corde es una compañía privada del Estado Dominicano y se rige por la propia ley de Corde”, recordó.

Lamenta de Pool que en Los Tres Brazos hay medianos y pequeños empresarios, así como humildes trabajadores que desde hace mas de dos años también están en un limbo jurídico con sus títulos adquiridos y en proceso de préstamos bancarios”. “Todo paralizado sin que nadie pueda dar una explicación”, precisó.

Resumen del Caso: se recuerda que el 29 de septiembre el Ministerio Público depositó formal querella contra más de 15 personas y los afectados por la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, han realizado varias vigilias para informar no se darán por vencidos hasta lograr que se haga justicia.

El caso está siendo conocido al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva de esta capital, donde se ventila la audiencia preliminar, la cual esta aplazada para el 21 de febrero del 2020.

Por Lilliam Mateo

