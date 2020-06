Calidad humana del diputado de verdad: Jorge Frías

La mañana en que le describí a Jorge Frías –candidato a diputado por la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, sobre las jornadas tan pesadas de trabajo que cargan los empleados, y que muchos de ellos no disfrutan su hora del ¨almuerzo¨ por la carencia de un espacio físico confortable o casillero para guardar sus loncheritas; y que además muchas veces ¨comen en la mano, lo hacen rápido y caminando porque tienen que incorporarse a la producción, ya que el tiempo [perdido] en el almuerzo no se le paga; por ende, esas horas no cotizan para la pensión; entonces a él (a Jorge) se le aguaron los ojos.

En ese momento conocí la parte sensible de un político bueno, a pesar de las cosas negativas que se dicen de esa clase; este político es diferente.

Fue regidor, dos veces diputado al Congreso Nacional. Por más de 30 años, alto dirigente del PRM; y con todo estos éxitos alcanzados – increíblemente – aún vive en el mismo lugar que ha vivido desde el comienzo.

Conservar a los amigos es su dialéctica: los que disienten, los que convergen y los que lo siguen y lo aman. A todos les da un trato artesanal, doméstico y de primera mano.

Como persona es exquisito. Es un político plural, respetuoso y sabe hablar, y lo hace con energía: con las cuerdas vocales de su mentor y padre político José Francisco Peña Gómez.

Defiende las mejores causas: primero las identifica, luego las define y termina cuando el problema está dominado. Es persistente por eso -es tan obvio- que quiera volver al Congreso de la República Dominicana, para terminar lo que empezó.

Las personas que han tenido el placer de compartir con él saben de la calidad humana, sencillez, lealtad, honestidad, identidad cultural, respeto, responsabilidad, solidaridad, amor, tolerancia y compromiso que tiene con la gente, en especial por el discapacitado, por los indefensos y por los pobres.

Si la mayoría de los congresistas dominicanos replantearan su accionar populista y demagogia construyendo nuevos y reales objetivos de humanidad, no me cabe la menor duda, de que la casta política volvería a ser el sujeto y el objeto de la sociedad del bien común.

Dicho de otra manera, el comportamiento humilde de un verdadero político por vocación se centra en el ejercicio de saber establecer los objetivos por el principio de la urgencia, esto engrandece al candidato.

Y Jorge Frías sabe estas cosas (…). Conoce el lenguaje que señala el problema de la comunidad, le da solución redituable para el colectivo, y no se vende.

Uno de los desafíos que tiene por delante es fomentar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial a los barrios. En ese sentido, acercar la realidad virtual a los “pobres” y enseñar su uso y operatividad debe ser un programa de políticas públicas ofrecer el debido conocimiento y aprendizaje de: robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, big data y comunicación 5G.

Dicha agenda legislativa, es consistente con los tiempos de modernidad. Con plataformas de información descargables, desplegables, amigables de fácil análisis para migrantes tecnológicos. Sujeto a alto valor de preparación de contenidos académicos técnicos profesional con objetivos identificados claramente para satisfacer necesidades del mercado laboral mejorando positivamente sus índices de rentabilidad, efectividad y productividad.

De esta manera supongo, que con más políticos con las cualidades humanas, de diseños y conceptuales de Jorge Frías la República Dominicana alcanzaria niveles adecuados de aplicación de proyectos de gobernanza y planificación de desarrollo sostenible por demarcación territorial.

