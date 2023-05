Caleb Martin preparó su ‘revancha’ contra Boston

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Caleb Martin está siendo una de las principales armas de los Miami Heat. El alero está promediando 19,3 puntos, 2,3 asistencias y 1,3 robos en la serie de Finales de Conferencia contra los Boston Celtics, la cual comandan con un casi definitivo tres a cero a su favor.

El pasado viernes registró su récord personal en playoffs con 25 puntos, sustentado sobre el acierto exterior. De hecho, Martin está anotando ante Boston con un porcentaje del 47,6% en el tiro de tres puntos. Su acierto no es fruto de la casualidad, pues el jugador reconoció que estuvo preparándose para este momento.

Dar espacio a Martin resultó en un punto a favor para los Celtics el pasado curso, cuando también se midieron en Finales de Conferencia. Esta vez, sin embargo, les está castigando de forma constante desde el perímetro.

«Cuando pasamos la segunda ronda y supimos que volveríamos a enfrentarnos a Boston, activé automáticamente en mi cerebro los recuerdos del año pasado en los playoffs y supe exactamente cómo me iban a defender», afirmó Martin, según el medio The Athletic. “Así que me he estado preparando desde el momento en que vencimos a los Knicks. Comencé a tratar de volver a conectar mi cerebro y recordar todos los tiros que tendría y cómo los muchachos me ayudarían a prepararme para estar listo y confiado”.

El propio Martin ya comunicó a sus compañeros de equipo su deseo de ser importante a lo largo de la eliminatoria y resarcirse, así, de lo ocurrido en los pasados playoffs. «Una cosa que me dijo Caleb fue: ‘Esto no es el año pasado’», declaró Bam Adebayo. «Eso realmente resonó dentro de mí, porque le han hecho lo mismo que el año pasado. Y sintió que fue una falta de respeto.»

