Caitlyn Jenner asegura que nadie le dijo que KUWTK llegó a su fin

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. Caitlyn Jenner, miembro del clan Kardashian-Jenner, aseguró que nadie le informó que el reality show Keeping Up With The Kardashian, llegaría a su fin tras el estreno de la temporada número 14.

Recientemente, toda la familia, menos Caitlyn, anunció a través de sus canales de redes sociales que pondrían fin al exitoso reality a finales de 2021. Aunque todos los que forman parte del elenco de KUWTK parecían estar al tanto de la final, sorprendentemente Caitlyn no lo estuvo hasta que revisó las noticias.

Así lo informó el medio australiano The Morning Show en el marco de una entrevista que le realizó. “Nadie me llamó, lo escuché a través de los medios”, reveló Caitlyn al referido medio. Añadió que “ese programa … es probablemente el mayor reality show de la historia”.

Los fanáticos del programa especulan que la razón por la que Caitlyn pudo haber estado fuera de la noticia se deba a los pasados malentendidos que hubo con la familia.

De acuerdo con el medio estadounidense E! News, “a lo largo de los años, Keeping Up With The Kardashians documentó muchos momentos familiares profundamente personales, incluido el divorcio de Caitlyn y Kris Jenner, y su transición”, que dejó un sabor amargo en los televidentes e hizo que la celebridad apareciera cada vez menos en la pantalla chica.

Sin embargo, Caitlyn parece estar todavía orgullosa del legado de Keeping Up With The Kardashians. “Hay más de 500 episodios de 14 años”, dijo Caitlyn durante la entrevista de The Morning Show Australia. “Estas chicas han hecho un trabajo increíble para mantener el programa en marcha, crear material”.