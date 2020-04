Cacerolazo en contra de que pacientes con coronavirus sean atendidos en centro médico de Gazcue

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes en el sector Gazcue realizaron este jueves un cacerolazo y tocaron las bocinas de sus vehículos en las inmediaciones del Centro Gastrodiagnóstico y Especialidades, en oposición a que provean tratamiento a personas diagnosticadas con el COVID-19.

“Es una amenaza a la comunidad pretender atender pacientes con COVID-19 en el Gastrodiagnóstico y Especialidades. Este no cuenta con las condiciones adecuadas. Gascue es una comunidad de envejecientes con numerosas personas hipertensas y diabéticas, siendo una población de alto riesgo que no debe exponerse al contagio”, sostuvieron los manifestantes en la calle José Joaquín Pérez.

Indicaron que realizan la protesta luego de ver en los últimos días a militares limpiar las inmediaciones del centro, colocando camas, carpas y aires acondicionados, supuestamente, con la intención de que sean atendidos pacientes con el virus.

“Como vecinos hemos acatado todas las medidas y normas impuestas por el gobierno sin violar ninguna. No es justo que ahora traigan un foco de infección o contagio del virus en un lugar que no reúne las condiciones básicas para este tipo de atención, considerando que no es un centro médico aislado y no posee siquiera linderos”, agregaron.

