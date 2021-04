Caasd dice retraso en facturación obedece a cambio de plataforma tras ruptura con AAA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, pidió disculpas a la población por los inconvenientes que se han generados en el sistema de facturación por el término del contrato que mantenía la institución con la empresa AAA, S.A.

Explicó, de acuerdo a un comunicado, que se está migrando a otra plataforma para resolver el problema con las facturas.

La Caasd terminó contrato con la empresa AAA porque la misma fue deficiente en el sistema de cobranza de facturas a clientes.

En otro orden, Suberví anunció la inversión de mil 400 millones de pesos para solucionar el problema de abastecimiento y distribución de agua potable en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

La inversión impactará la ampliación de acueductos para posibilitar más metros cúbicos de almacenamiento y la construcción de tanques de abastecimiento.

Al participar en el programa El Sol de la Mañana, el funcionario explicó que desde la Caasd se realiza un proyecto para intervenir cañadas, uno de los grandes problemas existente por su efecto medioambiental y de salubridad.

Señaló que alrededor de 11 cañadas ya se están ejecutando los procesos de rehabilitación, por lo que proyecta que, en la presente gestión, se hayan concluidos los trabajos de entre 40 a 90 cañadas existentes en el Gran Santo Domingo.

“Nosotros esperamos en estos cuatro años poder terminar de 40 a 50 cañadas; sin embargo: nuestro interés es concluirlas todas, pero no puedo asegurarlo y que luego me digan que prometí algo que no cumplí. Prefiero sorprender, pero mi interés es que el 100 por ciento estén lista en el 2024, esto beneficiará a más de 350 mil ciudadanos”, declaró.

Suberví, reiteró su compromiso de realizar una gestión basada en la transparencia y la humanización de los servicios.