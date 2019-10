Caamaño Vélez dice DM promueve asistencialismo para tener al pueblo satisfecho en su miseria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a diputado por la circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Claudio Caamaño Vélez, aseguró que el Gobierno de Danilo Medina ha promovido programas de asistencialismo para tener a la gente satisfecha en su miseria.

“Este Gobierno, sobre todo ha desarrollado de programas de asistencialismo, para de una manera u otra tener a la gente satisfecha dentro de su miseria”, manifestó el joven agrónomo en entrevista para el espacio Enfocados que se trasmite de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 de la media noche a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Caamaño Vélez sostuvo que para que en un país se den convulsiones sociales tienen que juntarse dos elementos, condiciones subjetivas que vienen siendo la falta de credibilidad política y de las instituciones, y las condiciones objetivas que están ligadas a temas económicos.

El joven abogado argumentó que uno de los grandes logros del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, es el “control ficticio” de la taza de cambio con la finalidad de dar una proyección de una estabilidad económica que realmente no existe.

Con relación a una posible alianza del partido moderno con el ex presidente de la República Leonel Fernández, el joven político indicó que no estaría de acuerdo, pero sería respetuoso de las decisiones que tome la entidad partidaria.

Caamaño Vélez significó que “yo no sé cuáles son las conversaciones a nivel de las cúpulas partidarias, mi decisión personal, yo no estaría de acuerdo, pero si el partido asume esa postura, que entiendo que no sería correcta, no es que no haya un acercamiento, pero entiendo que la figura del doctor Leonel Fernández suma, pero también resta”.

El activista social consideró que el PRM se ha alimentado de la indignación del pueblo dominicano, y expuso que a su entender en dicha indignación el ex presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido una importante y negativa cuota.

