Caamaño: No se puede cargar a las ARS de toda responsabilidad de las debilidades del sistema

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Caamaño, estimó que no se puede cargar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) toda la responsabilidad de las debilidades que prevalecen en el Sistema de Seguridad Social, porque el Gobierno cuenta con todos los resorte de ley para hacer funcionar el sector.

Caamaño explicó mediante un comunicado de este jueves que el Gobierno ha violado de un plumazo el artículo siete de la Ley que crea el Régimen Contributivo Subsidiado, que obliga a que sea el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), quien defina los que pueden ingresar al mismo por su condición de pobres.

“Por politiquería se masificó el sistema, se incluyeron personas que están en condiciones de pagar una parte del seguro de salud, y los incluyeron en el Senasa”, explicó

El secretario de Seguridad Social del Partido Fuerza del Pueblo agregó que ese mecanismo de atención de salud ha sido rechazado por los médicos y la Asociación de Clínicas Privadas, cuando no es posible que se pueda obtener un costo efectividad, sin una entrada única al sistema.

“Hablan de que la salud es un derecho, pero todos lo que desean es participar del negocio; el Gobierno, rector de la salud a través del Ministerio de Salud, y el SNS es el proveedor público, responsabilidad del estado y el Senasa, tiene todos los resortes y mecanismos para operar el sistema pero son incompetentes y no saben qué hacer”, observó el economista y político

A seguidas, citó como ejemplo que en España hubo una huelga, para exigir y reclamar, que el sistema de atención primaria sea de excelencia, que no funciona como debe ser; pero que en el país los médicos y las clínicas la boicotean, y el estado se queda cruzado de brazos.

Caamaño expresó que el sistema no está funcionando como debe ser porque hay dejadez, entre el Consejo Nacional de la Seguridad social, y el Sistema Nacional de la Seguridad Social, porque el Gobierno (el ministro Trabajo y el ministro Salud), no están entendiendo la responsabilidad que la ley ha puesto en sus manos.

El exregulador del sistema de salud expresó que no hay escusas que varga, porque los ministros de esas carteras tienen bajo sus hombros la responsabilidad de la salud, sin importar quien sean las prestadoras

“El que la ley no se haya modificado sin el debido consenso, no puede servir de escusas al gobierno para no intervenir en el tira y jala que hay entre las aseguradoras (ARS) y los médicos, porque es el garante de la salud del pueblo», refirió Fernando Caamaño.

Dijo que el Gobierno entiende que las UNAP son el sistema de atención primaria, y que eso no es correcto, porque la puerta única de entrada son una estrategia o un modelo de atención de salud por niveles con protocolos específicos, que no se han implementado, al igual que los sistemas de referencias y contra referencias

“Los responsables de los atrasos y negación de derechos son, tanto el SDSS (es una responsabilidad primero del Estado) y luego de médicos y clínicas, que al negar servicios a ciertas ARS, aumentan sus beneficios”, refirió.

Caamaño expresó que de conformarse con esperar la modificación integral de la 87-01 para resolver los problemas, es una irresponsabilidad mayúscula del Gobierno, (que encabeza el CNSS) haya o no derecho a veto único.

