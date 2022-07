Buzos de Vertedero de Rafey denuncian recicladoras les impiden vender de forma directa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -Buzos del vertedero de Rafey en Santiago denunciaron este martes que las empresas de reciclaje en la región del Cibao tienen un supuesto monopolio que les impide introducirse a la industria y crear negociaciones directas.

Felipe Rosario explicó, que tanto él como su equipo, se encuentran registrados legalmente para realizar las ventas de los materiales de forma directa con la empresa Cilpen Global, propiedad de José Leonel “Neney” Cabrera, pero que estos se niegan y prefieren utilizar intermediarios.

Continúo diciendo que en la actualidad las ganancias son muy mínimas y subrayó “A nosotros particularmente, la comercialización de ese modo se nos monopoliza y nos deja un Marge de beneficios muy mínimo, a nosotros que somos quienes deberíamos tener el mayor margen de ganancia, porque somos quienes recuperamos la materia reciclable”.

Rosario expresó que próximo al vertedero cuentan con dos entradas, una que ofrece libre acceso y otra dependiente de la empresa del señor Juan Carlos Martínez Alias el chulo, (persona intermediaria para las compras) quien obstaculizó la entrada de libre acceso para obligar la dependencia de la circulación o uso de su propiedad y de esta forma supuestamente prohibir las negóciales con otros posibles compradores.

“La situación es que nos han tapado la salida para que no podamos sacar los materiales que nosotros comercializamos, a menos que sea por la otra salida de la empresa. Nosotros queremos libre mercado para la comercialización de todos los diferentes materiales que nosotros reciclamos. Hay ciertos materiales que nosotros reciclamos que la empresa no los recibe”, sostuvo.

Manifestó que la metodología que emplean las recicladoras son una limitante para el desarrollo y bienestar de quienes se dedican a recoger los objetos.

“Hoy en día se ha venido trabajando con el tema de la ley de residuos, donde se ha venido buscando bienestar para el reciclador, pero acciones como estas lo único que hacen es poner en peligro el trabajo que nosotros venimos haciendo y la labor que venimos realizando, porque esto de una u otra manera es una traba que se le está poniendo al trabajo que nosotros realizamos”, apuntó.

Por su parte la señora Marcelina Alcántara cuestionó “Yo no entiendo, ¿por qué la compañía Cilpen Global no puede comprarnos directamente la mercancía a nosotros? si como quiera se la está comprando al chulo, ¿por qué no nos los compra directamente a nosotros?”.

