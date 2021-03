(VIDEO) Butler impone su inspiración y Heat ganan a Pelicans, sin Williamson

EL NUEVO DIARIO, NUEVA ORLEANS, EE.UU.- El alero Jimmy Butler se reencontró con su mejor inspiración encestadora y aportó 29 puntos y nueve asistencias que ayudaron a los Heat de Miami a vencer a domicilio por 93-103 a los Pelicans de Nueva Orleans, que jugaron sin su alero estrella Zion Williamson., informaron este viernes medios deportivos.

Con un repertorio de fuertes movimientos interiores y tiros precisos de media distancia, Butler acertó 10 de 14 tiros de campo y ocho de nueve tiros libres para ayudar a los Heat a asegurar la victoria.

Butler agregó un triple con paso hacia atrás en la recta final del partido durante una racha 11-2 que aseguró a los Heat la ventaja decisiva de 10 tantos.

🔥 @JimmyButler (29 PTS, 9 AST, 3 STL) becomes the first @MiamiHEAT player since LeBron James to reach 25 PTS and 8 AST in three straight games! pic.twitter.com/fTJnALHU2j

