Butler está convencido de que el Heat volverá a pelear por la corona de la NBA

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Jimmy Butler salió dolido de las Finales. Aunque para muchos los Lakers eran favoritos y Miami se encontró además con problemas de lesiones en sus mejores jugadores, el escolta All-Star no encaró cada partido con otra perspectiva que no fuese la de ganar y conseguir el anillo. Su trabajo para hacer posible que se llegase al sexto partido no ha hecho más que recibir elogios, pero Butler no se conforma. Al llegar a los Heat su objetivo, su promesa, fue ser campeón. Ahora ve tal deseo como una deuda pendiente.

“Dije a la organización que ganaría un campeonato y no he cumplido con mi parte del trato, lo cual significa que tengo que hacerlo el próximo año. Le dije a Pat Riley y al entrenador Erik Spoelstra que estoy aquí para ganar uno. No hice mi trabajo y ahora toca seguir adelante para cumplir con mi parte del trato”.

Más allá de lo conseguido en el curso recién acabado, lo cual ha sido un éxito rotundo a todas luces, en Miami se frotan las manos ante lo que creen puede ser un largo periodo luchando en la élite de la NBA. Con un nutrido grupo de jóvenes talentos y contando con un Jimmy Butler con contrato hasta 2023, mirar al horizonte con optimismo es obligado. Además, tienen a Butler involucrado plenamente con un equipo en el que ha encontrado una cultura que le encanta, y en el que también ha visto una ética de trabajo en los jóvenes que le hace sentirse como en casa.

“Este es el lugar al que pertenezco. Esto es lo que me hace sonreír. Esto es lo que me hace feliz. Ojalá pudiera haberlo conseguido por la ciudad. Ojalá pudiera haberlo hecho posible por mis compañeros y por la organización, pero de igual modo estoy contento por cómo ha sucedido”, comenta antes de explicar el enorme vínculo que ha construido con la franquicia de Florida.

“No volvería atrás ni cambiaría esto por nada del mundo. Realmente nos encanta estar juntos y competir hombro con hombro. No cambiaría eso por nada del mundo. Si tuviera que volver a pasar tres meses con algunas personas, son estas con las que que quiero hacerlo”.

Miami ha encandilado a los aficionados tanto por su buen juego como por su pasión sobre la cancha, y todo ello mientras Jimmy Buter firmaba unas Finales de ensueño llegando al triple-doble en dos partidos. Como decíamos, el futuro pinta bien para ellos y de igual modo lo ve el escolta. “Estamos en la dirección correcta. Vamos a aprender de esto. Vamos a mejorar. Volveremos. Eso es lo que todos estamos diciendo en el vestuario. Tenemos muchachos que quieren hacerlo. Tenemos muchachos que quieren volver ya al gimnasio y ponerse a trabajar en ello. Eso es lo que hacemos aquí”, sentencia.