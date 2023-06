Butler cree que faltó energía en tercer juego de la final: «No puede volver a pasar»

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Pese a que fueron muchos los motivos que llevaron a Denver a imponerse en el tercer partido de las Finales, Jimmy Butler considera clave la escasa intensidad ofrecida por los Heat. El alero opina que los locales no salieron con el hambre necesaria y que tan lejos las ha llevado en estos playoffs, y añadió que no considera que haya explicación posible para dicha situación.

«No sé qué ha pasado, así que no puedo responder» afirmó al ser preguntado al respecto. «Quizás nos ha pesado el volver a casa y creer que habíamos hecho algo en el Game 2, no lo sé. No puede volver a pasar y no volverá a pasar. Voy a empezar por mí mismo. Voy a estar más centrado en defensa. Tengo que salir a por cada balón suelto. Creo que si salgo a jugar de esa manera, el resto igualará esa intensidad».

Jimmy añadió además que, aunque muchas veces se habla de cómo puede cambiar una serie desde el banquillo, esta vez la responsabilidad está en los jugadores. Y en ese sentido, parece tranquilizarle saber que el principal problema tiene una solución relativamente sencilla como es apretar más.

«Creo que tenemos que jugar con más energía. Eso es algo que se puede corregir y es nuestra responsabilidad. No hay ajustes para eso. Salir, ir al suelo, lanzarnos a por cada balón, asegurar los rebotes defensivos y quizás así, solo quizás, podamos conseguir que el partido sea diferente».

Lo cierto es que hablar solo de intensidad es un lugar común que en ocasiones resulta muy reduccionista. Y achacar a la intensidad las dificultades generadas por el pick & roll entre Jokic y Murray o por el mayor poderío físico de los Nuggets implica en cierta medida negarles demasiados méritos. Pero por otro lado, sí cabe suponer que aspectos como la enorme diferencia en el rebote (33-58 para Denver) pueden al menos paliarse con algo más de concentración y esfuerzo en dicha materia. Veremos en el Game 4 si de verdad este cambio es suficiente para compensar la superioridad ofrecida por los de Colorado o si Miami necesita algo más.

