Butler apura sus opciones para llegar al segundo juego de los playoffs ante los Knicks

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Jimmy Butler no está entrenando, pero ello no quiere decir que no vaya a jugar esta próxima madrugada el segundo partido de las semifinales de la Conferencia Este ante New York Knicks; es más, está trabajando con ese objetivo.

«Está igual que la pasada noche. Está recibiendo tratamiento las 24 horas del día. Probablemente no tenga ninguna actualización hasta justo antes del partido», comenta Erik Spoelstra, entrenador jefe de Miami Heat.

Lo cierto es que viendo cómo terminó el primer partido de la serie, parece complicado que pueda jugar. Se torció el tobillo derecho cuando quedaban poco más de cinco minutos y estuvo cojeando hasta el final del encuentro; eso sí, siguió sobre el parqué hasta que la victoria estuvo certificada. En cualquier caso, sus compañeros parecen listos para pelear aunque no cuenten con él.

«Veremos cómo está el tobillo, pero estaremos listos para lo que sea. Obviamente, Jimmy es una parte importante a ambos extremos de la cancha. Tenemos muchachos que son capaces de hacer más, así que si se presenta la oportunidad, nos prepararemos para eso y encontraremos formas de ser mejores. Mañana lo resolveremos», comenta Max Strus.

Relacionado