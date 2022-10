Burnout Digital

Contar hasta diez siempre ha sido la técnica más rápida para hacer un alto ante cualquier situación. Desde pequeños, el conteo regresivo nos coloca en un estado de reposo que permite una nueva perspectiva para ver las soluciones frente a los obstáculos.

En esta oportunidad, levanto una bandera de tregua por todos los involucrados en el área de la comunicación digital, tales como los community managers, editores, fotógrafos, filmmaker, diseñadores, creadores de contenido, entre otros.

Cada vez más, se hace común escuchar frases como “estoy arrollado/a”; “no tengo tiempo para mi familia; y lo último que he escuchado es peor aún… “lo tuvieron que internar”. Partiendo de lo planteado anteriormente, fue como surgió en mí el interés de escribir sobre este tema tan comentado en estos tiempos, ya que cuando el parpado del ojo parece que toma vida propia y baila dembow, es hora de hacer un “stop”.

¿Tienes la necesidad de desconectarse pero, sientes que si trabajas en esto, “no puedes”? La nomofobia, que es la abreviatura del modismo inglés “no–mobile-phone phobia“ (es un termino referido en un estudio realizado por YouGov y la oficina de correos Royal Mail en Reino Unido para identificar la ansiedad que padecen los usuarios de teléfonos móvil) ha sido generalizada en estos tiempos, es ese miedo irracional a estar sin teléfono o a no poder utilizarlo, también la necesidad de consultar si hay “algún pendiente” nos envuelve y fácilmente nos convierte en incansables nómadas digitales.

En 1995, solo el 10% de la población adulta usaba el internet, para 2020 solo en España alcanzaba el 91%. El evento reciente que más nos cambió la vida fue la pandemia y nos empujó a que estos datos sean aún mayores, comparando a personas comunes con los relacionados en trabajos de medios digitales, esto nos da una perspectiva más alarmante en esta infoxicación.

Según Gallup, Employee Burnout: Causes and Cures, “el 28 % de los empleados asegura que están agotados muy a menudo o siempre en el trabajo” quiere decir que en la actualidad los lugares de trabajo son cada vez más apresurados, complejos y exigentes.

De ahí, que el significado de “equipo” debe cobrar más valor en estos tiempos, ya que la unidad, sí hará la fuerza, por eso, debemos apostar a espacios más colaborativos y crear una cultura de convivencia que nos permita cumplir con los objetivos laborales, sin afectar nuestra integridad física y mental.

Debemos recordar que no todo está bajo nuestro control, no pasa nada, eso está completamente bien. Como se dice que la “responsabilidad no se delega” es necesario de hacernos de un compromiso colectivo en el que sí se pueda delegar, y dejar que otros también aporten un granito de arena porque el trabajo en equipo es la solución.

Encontrar los límites en la vida, pareciera que hayan desaparecido desde cuando el trabajo remoto es una opción, por eso es de vital importancia tener tiempo para poder alcanzar y desarrollar otras áreas en tu vida, sea practicar algún deporte, desarrollar alguna actividad en comunidad (iglesia, peña de debates, etc..) o aprender una nueva habilidad.

Me despido con el suspiro de que estas palabras creen consciencia entre todos los involucrados en esta área, entiendo que todos debemos de considerarnos los unos con los otros, cumpliendo con nuestra responsabilidad en un trabajo que tanto amamos.

¡Sí, se puede!

Por Ezequiel Rabassa

Relacionado