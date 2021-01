Burger King presenta su nuevo logo; el primer cambio de la marca en más de 20 años

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La popular franquicia de comida rápida, Burger King, inicia el año presentado su nuevo logo, el primer cambio de la marca en más de 20 años.

La presentación de la nueva identidad de la marca se produjo en la cuenta de Twitter del restaurante, donde también anunciaron que tendrán nuevos uniformes, una nueva combinación de colores y otros cambios.

“Del 65 al 98 tuvimos una identidad fuerte e icónica”, reveló Raphael Abreu, jefe de diseño de Restaurant Brands International, matriz de Burger King, al medio estadounidense Fox News.

out with the old, in with a new classic #NewProfilePic pic.twitter.com/y2eRT9qqO6

— Burger King (@BurgerKing) January 7, 2021