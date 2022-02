Bumerán discursivo

La política desde todas sus esferas debe ser ejercida con responsabilidad y cautela. El tema central en el que se fundamenta un discurso debe ser respaldado por acciones concretas, pues, al fin y al cabo, una persona se conoce más por cómo actúa bajo circunstancias específicas que por lo que dice.

El actual gobierno dominicano que encabeza el señor presidente Luis Abinader es recordado por sus arduas críticas a los precios de los combustibles, la misma en su momento enfocadas en críticas populistas y sin el análisis adecuado de como invierte el Estado el dinero recaudado de esos impuestos, a cuáles programas y políticas sociales beneficiaba y, peor aún, sin el análisis debido de dónde podrían recaudar los fondos necesarios para continuar con ciertas políticas públicas en caso de un desmonte contundente de los impuestos a los combustibles.

La verdad es que, quien ayer nos decía que éramos dueño de la refinería y no lo sabíamos, es quien hoy nos dice que los precios de los combustibles son justos. No es necesario tener un PETROCARIBE para mantener la estabilidad en los precios, lo necesario es sentarse a discutir con el equipo técnico como podremos brindar estabilidad para que cada viernes no se tenga el temor de un aumento a los combustibles y que esto provoque alza en el transporte público, en los alimentos, en el sector energético entre otros.

Queremos realizar análisis constructivo, es por eso aceptable reconocer que mediante subsidios el gobierno ha tratado de mitigar el alza, pero no menos cierto es afirmar que al menos desde nuestro punto de vista como persona conocedora de las finanzas económicas esa sea la mejor medida, es por lo que, mediante este análisis planteare dos posibles soluciones que puede realizar el gobierno.

Transferencias Monetarias Focalizadas: con el soporte del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), utilizando la base de datos de las familias en mayor estado de vulnerabilidad se puede crear un programa en el cual el gobierno como forma de que las familias no sigan perdiendo la capacidad adquisitiva, realice una transferencia monetaria significativa cada 15 días: como se ha ven ido haciendo en algunos países desde el inicio de la Pandemia. De esta forma, las familias podrían compensar las pérdidas que poseen por el aumento constante de los combustibles, que termina aumentando el precio de los alimentos y servicios energéticos para el consumidor final.

Eliminación Temporal de Impuestos a los Combustibles: la eliminación de ciertos impuestos a los combustibles podría estabilizar los precios fijados desde Industria y Comerio cada viernes, sin embargo, abogamos por un desmonte temporal, hasta que el precio del barril de petróleo se estabilice en el mercado internacional.

Ambas propuestas serian de forma temporal, tomando como referencia el precio del barril de petróleo en el mercado internacional para su desmonte de forma gradual en un tiempo no mayor a los tres (3) meses.

Los impuestos al combustible sostienen de forma significativa el presupuesto a varias instituciones públicas y programas sociales, un desmonte general de los impuestos a los combustibles significaría someter una reforma fiscal en el menor plazo posible, pues el Estado dejaría de percibir grandes sumas monetarias que solo podrían ser sustentadas con el agravamiento impositivo a productos utilizados de forma cotidiana por la sociedad dominicana, por lo que, apostamos a un desmonte gradual y temporal de ciertos impuestos a los combustibles

El problema está a la vista de todos, ahora es cuestión del gobierno encontrar una solución viable que brinde tranquilidad al pueblo dominicano antes de que el mediátismo deje de ser viable.

Por José de la Cruz

