Bukele dice a la comunidad internacional que “no se metan” con tema de la paz

EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este domingo a la “comunidad internacional” que “no se metan” con la decisión de no conmemorar oficialmente la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992).

“Los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo, este es un país libre; pero ya no será una fiesta nacional. Y a los de la ‘Comunidad Internacional’ que casi demandan su celebración: no se metan”, publicó en Twitter.

Bukele añadió que “nosotros no cuestionamos por qué ustedes no celebran partes de su historia” y que, a su juicio, “la inmensa mayoría de salvadoreños decidimos no celebrar los Acuerdos de Paz”.

“Nuestra Asamblea Legislativa, electa por el pueblo en elecciones libres, ha derogado con 3/4 de los votos el decreto de celebración y ha declarado el ‘Día de las Víctimas del Conflicto Armado'”, sostuvo.

El Salvador cumplió este domingo 30 años desde que se firmaron los acuerdos de Chapultepec (México), para frenar la guerra civil y democratizar el país.

La efeméride estuvo marcada por la derogación de las conmemoración oficial y una protesta contra el Gobierno en la capital del país centroamericano.

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DESTACA LOS ACUERDOS

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó que “hace 30 años, El Salvador dio el importante paso de negociar el fin de su conflicto armado interno”.

“La ONU se enorgullece de haber ayudado a los salvadoreños a allanar el camino hacia la paz, que se debe proteger y construir cada día”, indicó.

La efeméride también fue recordada por la embajada de Estados Unidos que señaló que los acuerdos “también sentaron las bases para una sociedad más abierta y justa, que ha permitido el crecimiento de la democracia en El Salvador en los últimos 30 años”.

“EE.UU. seguirá ayudando a El Salvador a edificar sobre estos avances para que todos los salvadoreños prosperen”, añadió la representación diplomática en Twitter.

La cuenta oficial de la embajada de España en territorio salvadoreño también apuntó que “hace 30 años se cerraba una etapa enormemente dolorosa para El Salvador y los salvadoreños”.

“España como país amigo apoyó los esfuerzos de paz y continúa hoy desarrollando lazos de amistad y una muy importante cooperación entre nuestros dos países”, agregó.

