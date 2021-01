Buena noticia: el Interceptor 004 está de regreso para limpiar el Ozama

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Está de regreso en República Dominicana el Interceptor 004, la embarcación que se encarga de recolectar y eliminar los desechos plásticos de los ríos Ozama e Isabela para que no lleguen al mar.

La información la ofreció la ONG The Ocean Cleanup, entidad que donó el barco a la República Dominicana en marzo del pasado año.

“Primeras buenas noticias de 2021 de nuestra parte: el Interceptor 004 está de regreso en el negocio recolectando basura en el Río Ozama, República Dominicana”, escribió la organización mediante su cuenta Twitter.

First good news of 2021 from our side: Interceptor 004 is back in business collecting trash in the Rio Ozama, Dominican Republic. pic.twitter.com/ijePAJ7QGS

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) January 6, 2021