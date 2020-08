Buddy Hield pierde suma millonario tras descalificación de los Kings

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-El triunfo esta pasada jornada de Portland Trail Blazers sobre los Philadelphia 76ers enterró por completo las aspiraciones de playoffs de Sacramento Kings. Con dos enfrentamientos más por delante, los de Oregon presentan una ventaja de tres partidos sobre los de California. Una eliminación que, además, repercutirá sustancialmente en la cuenta corriente de Buddy Hield.

Según una información procedente de ESPN y The Athletic, la no participación de Sacramento Kings en los playoffs le costará medio millón de dólares al escolta. Un total de tres millones si tenemos en cuenta las otras cláusulas presentes en su contrato que no se han cumplido. Hield renovó este verano por montante de 86 millones y hasta 20 más en primas por objetivos. Entre los incentivos presentes se incluyen los siguientes:

Jugar más de 70 partidos y tener un acierto del 85% en tiros libres. Bonus: 500.000 dólares.

Promediar menos de dos pérdidas de balón por partido. Bonus: 500.000 dólares.

Liderar la NBA en triples anotados. Bonus: 500.000 dólares.

Tener un defensive rating inferior a 110,5. Bonus: 500.000 dólares.

Ser elegido All-Star. Bonus: 500.000 dólares

Aparición en playoffs. Bonus: entre 500.000 y 2.250.000 en función de la ronda alcanzada.

Hasta el momento, el de Freeport ha demostrado dos cosas: no haber cumplido las expectativas de la franquicia y no saber elegir qué cláusulas incluir en sus contratos. Si bien ha disputado exactamente 70 encuentros, su porcentaje de acierto en tiros libres es actualmente de un ajustado 84,6%. Además, promedia 2,7 pérdidas por partido, es tercero en la clasificación de triples anotados, su defensive rating asciende hasta los 114 puntos por cada cien posesiones y estuvo muy lejos de ser elegido All-Star. Unos registros de estrella para un jugador que ha terminado por perder su puesto en el quinteto inicial a favor de Bogdan Bogdanovic.

Antes de firmar esta renovación, Hield y los Kings protagonizaron unas turbulentas negociaciones. La franquicia ofreció un contrato por cuatro años y 90 millones. El jugador, que aspiraba a unas cifras más cercanas a los 110 millones, definió la propuesta como “un insulto”. Finalmente renovó a la baja con un descenso anual del 8% pero con unas suculentas primas que esperaba completar. “Siento que valgo más que eso. Si dices que soy tu hombre y quieres construir a mi alrededor, solo necesito que lo demuestres”, declararía de forma iracunda tras aquella primera oferta.

El tiempo ha terminado por demostrar que, al menos de momento, la cuantía que manejaba la directiva se asemeja más a la realidad que las altivas exigencias del jugador de 27 años. Sus números esta temporada han sido de 19,2 puntos, con un 38,8% en triples, y 4,6 rebotes por encuentro, cayendo hasta unos pobres 12,5 tantos y un 30,8% en triples durante la burbuja.

Relacionado