Bucks y Warriors, a un juego para ir a la segunda ronda

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este miércoles en la noche se competirá el juego número 5 de los dos equipos más llamativos de la NBA, Milwaukee Bucks (3-1), último campeón ante los Bulls (1-3), y Golden State Warriors (3-1), a manos de Stephen Curry, jugarán ante Denver (1-3).

Si Bucks y Warriors ganan, sentenciarán la serie y avanzarán a la siguiente ronda, pero si pierden, se arriesgarán a sufrir una remontada.

Los Bucks perdieron solo el segundo juego de la serie, por solo 4 puntos, luego de que DeMar DeRozan se pusiera el equipo sobre el hombro y anotara 41 puntos, con 4 asistencia, 7 rebotes y el tiro final decisivo. A partir de entonces, Bucks han ganado por masacre el partido número tres y cuatro, con 30 y 24 puntos de ventaja.

Los Bulls empezaron el año como líderes del Este, pero una serie de circunstancias hicieron que cayeran hasta el número 6 clasificado. El partido de hoy sería para ellos un “win or go home”, pero el doble de difícil, ya que dos de sus titulares, Zach LaVine y Alex Caruso, han sido descartados en este juego número 5, LaVine por protocolos de salud y seguridad y Caruso por protocolos de conmoción cerebral. Tampoco hay que olvidar que el Bucks, Kris Middleton, no ha jugado desde el miércoles pasado y se perderá toda la temporada por un esguince en el ligamento interno de su rodilla izquierda.

Como se esperaba, Milwaukee Bucks son los primeros líderes en la defensiva, con 94.0 puntos permitidos, mientras los Bulls son los séptimos, con 108.3 puntos. El ganador de esta duela competirá contra Boston Celtics, fuertes candidatos al anillo.

En el último partido de la serie, a los Warriors les temblaron las manos para barrer a los Denver Nuggets. En un juego igualado hasta el último segundo, Nikola Jokic dominó la pintura con 37 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes, y Aaron Gordon fue clave en defender todas las posiciones, pero fue Will Barton quien anotó el triple decisivo, luego de una asistencia magistral de Jokic.

A pesar de que, por culpa de una lesión, Stephen Curry esté jugando como sexto hombre, Jordan Poole está haciéndose cargo de su papel como titular, ya que en su debut en los Playoffs y en solo cuatro partidos, Poole es el anotador más eficiente, con 1.37 puntos por posesión. Sin ignorar que Curry y Thompson también están entre los 10 mejores, quienes en la última duela anotaron 33 y 32 puntos respectivamente.

Los Warriors son líderes a la ofensiva, con 122.0 puntos, mientras Denver son número cuatro, con 113.0 puntos.

Si los Warriors ganan este noche, se enfrentarían al ganador entre Minnesota Timberwolves y Memphis Grizzlies. No hay que olvidar la última temporada, donde los jóvenes Grizzlies liderados por Ja Morant descalificaron de la temporada a los veteranos Warriors en un partido de play-in.

Solo 13 equipos en la historia de la NBA han remontado un 3-1.

