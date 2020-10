Bucks y Pacers se reúnen para negociar un posible traspaso de Oladipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Hace unas semanas, Giannis Antetokounmpo insinuó a los Bucks que sus opciones de renovación pasaban por sentir que estaba en una franquicia con la que de verdad podía ganar un anillo. Los de Wisconsin, para quienes la marcha del griego sería prácticamente dramática, respondieron dejando claro que estaban dispuestos a pagar el impuesto de lujo si ello implicaba construir un proyecto ganador, lo que invitaba a pensar que se acercaba una pretemporada con mucho movimiento en las oficinas de Milwaukee, y este parece haber comenzado ya.

Según informa Kevin O’Connor, periodista de The Ringer, los Bucks han mantenido una reunión con los Pacers en la que se ha discutido un posible traspaso de Victor Oladipo. El escolta, que se encuentra ante su último año de contrato, vive una situación incierta tras pasar un año alejado de las pistas por culpa de su lesión de rodilla y regresar a ellas lejos del nivel estelar que estaba ofreciendo en 2018-19, aunque es cierto que el número de partidos que disputó no es especialmente alto. Es difícil imaginar cómo será su rendimiento cuando arranque el nuevo curso, por lo que una apuesta demasiado agresiva por él puede antojarse excesivamente arriesgada.

Actualmente todo apunta a que el jugador desea continuar en Indiana, pero no son pocos los rumores que le sitúan fuera del equipo en cuanto finalice su contrato, y los Heat parecen cobrar fuerza como posible destino para Oladipo. Este es quizás uno de los motivos que pueden haber llevado a Milwaukee a preguntar por él, tratando de convencer a los Pacers de que es mejor un traspaso ahora que dejarle escapar a cambio de nada en el futuro.

Posturas alejadas

Con todo, la reunión entre ambas franquicias concluyó con la sensación de que el acuerdo estaba lejos de producirse. No está claro si los Bucks no estaban dispuestos a conceder demasiado o si Indiana no quería soltar al escolta si no era a cambio de un paquete especialmente suculento, pero el propio O’Connor asegura que el traspaso se antoja bastante improbable tras dicho encuentro.

Oladipo, que disputó 19 partidos durante el curso 19-20, promedió 14,5 puntos y 2,9 asistencias en algo menos de 28 minutos sobre la pista. La interrupción de la temporada por culpa de la pandemia le impidió tener la regularidad necesaria para recuperar sensaciones, pero aun así logró dejar detalles de calidad que invitan a pensar que aún tiene mucho que decir en una cancha de baloncesto.