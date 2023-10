Buck Showalter no regresará con los Mets para la próxima temporada de MLB

NUEVA YORK — El reinado de dos años de Buck Showalter como manager de los Mets ha llegado a su fin. Showalter anunció antes del final de temporada del domingo que no volverá al cargo que ocupa desde diciembre de 2021.

«Me sentí honrado de tener la oportunidad de dirigir un segundo equipo de Nueva York», dijo Showalter, luchando contra la emoción mientras hacía el anuncio en el Citi Field. “Estoy orgulloso de lo que hicieron los Mets. Ganamos cerca de 180 partidos en dos años. Especialmente el año pasado, me divertí más que nunca en el juego. Me recordó por qué siempre amé este tipo de trabajo».

A Showalter le quedaba un año de contrato. Según declaraciones del dueño de los Mets, Steve Cohen, y del gerente general, Billy Eppler, el equipo informó a Showalter recientemente que no planeaba traerlo de regreso como manager.

La medida se produce antes de los planes para presentar a David Stearns como nuevo presidente de operaciones de béisbol de Nueva York, con una conferencia de prensa programada para las 12 pm ET del lunes.

La búsqueda de un nuevo gerente comenzará de inmediato.

“Buck es un gerente generacional y valoramos lo que ha hecho por nuestro equipo, incluido llevarnos a una temporada de 101 victorias y a un puesto en la postemporada el año pasado”, dijo Cohen en su comunicado. “Nuestra organización sentirá el compromiso y el corazón que Buck aporta al juego en los años venideros. Le deseamos a Buck todo lo mejor en el próximo capítulo de su carrera”.

Ni Cohen ni Eppler respondieron preguntas sobre el asunto y no está claro si lo harán antes del lunes. Showalter dijo que discutiría extensamente el cambio después del partido del domingo.

«Mientras miramos hacia el próximo capítulo de los Mets de Nueva York, sentimos que hacer un cambio gerencial era el curso de acción correcto», se lee en la declaración de Eppler.

En dos temporadas con los Mets, Showalter tuvo marca de 175-147. Se ubica dentro del Top 20 de la Major League Baseball en victorias, derrotas y juegos administrados de todos los tiempos, pero Showalter ha ganado solo una serie de postemporada en 22 temporadas como manager. Sólo Gene Mauch logró más juegos de la MLB sin banderín.

La mejor oportunidad de Showalter para romper esa tendencia pudo haber ocurrido la temporada pasada, cuando guió a los Mets a una temporada de 101 victorias pero no pudo ganar el título de la División Este de la Liga Nacional. En cambio, los Mets perdieron en la Serie de Comodines ante los Padres antes de tambalearse a principios de esta temporada. Produjeron un récord por debajo de .500 a pesar de tener la nómina más grande en la historia de las Grandes Ligas.

Las lesiones y el bajo rendimiento en toda la plantilla llevaron a los Mets a vender en la fecha límite de cambios y a centrar su atención en 2024, y finalmente terminaron cuartos en la división. Con Stearns listo para unirse a la organización, un cambio al mando se convirtió en una gran posibilidad.

«Ojalá las cosas hubieran ido mejor esta temporada», dijo Showalter. “Pensé que los fanáticos de los Mets se merecían eso. En mi corazón siempre me pregunto qué podría haber pasado si esto no hubiera sucedido o aquello no hubiera sucedido, pero trato de no vivir en ese mundo. Steve y Billy tienen un buen liderazgo y una buena propiedad aquí, y tienen perfecto derecho a ir en una dirección diferente”.

Queda por ver qué dirección tomarán los Mets. Stearns tiene una relación cercana con el manager de los Cerveceros, Craig Counsell, cuyo contrato en Milwaukee expirará después de la postemporada; como tal, Counsell es un candidato obvio. A principios de este fin de semana, los Gigantes despidieron a su exitoso manager, Gabe Kapler, dos años después de una temporada de 107 victorias.