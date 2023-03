Bryce Harper al llegar a campamento de Filis: ‘Tengo un largo camino por recorrer’

EL NUEVO DIARIO, CLEARWATER, Fla. — Bryce Harper está de vuelta con los Filis y dijo el jueves que se siente bien después de la cirugía Tommy John en noviembre.

Sin embargo, Harper no está listo para dar un cronograma sobre cuándo podría reincorporarse a la alineación de los Filis. El equipo dijo en noviembre que Harper podría estar de regreso para el receso del Juego de Estrellas, pero poco después dijeron que era un cronograma conservador. Eso está bien con Harper. Dijo que si bien podría regresar antes de eso, admitió la posibilidad de que no lo hiciera.

«Tengo un largo camino por recorrer», dijo.

Harper se había estado recuperando en su casa en Las Vegas antes de llegar al campamento el miércoles. El jueves, discutió varios temas con los reporteros en BayCare Ballpark:

Línea de tiempo. “Creo que hoy probablemente repasemos eso un poco más y tengamos una idea de dónde están ellos, dónde estoy yo. Tuve una gran temporada baja después de la cirugía. Me sentí muy bien. Todavía me siento bien ahora. No quiero poner plazos en nada porque nunca he lidiado con algo como un codo. Definitivamente son aguas diferentes para mí.

“Las cosas pueden cambiar [con la línea de tiempo del receso del Juego de Estrellas] de cualquier manera. Puedo estar después. Puedo estar antes. A partir de ahora, esa es la fecha en la que nos hemos solidificado. No nos vamos a apresurar. Vamos a ser inteligentes al respecto”.

Balanceando el bate de nuevo. Harper golpeó un tee de práctica por primera vez el jueves. Había estado bateando seco en casa, lo que significa que había estado bateando, pero no golpeando pelotas de béisbol.

“Hicimos algunas pruebas iniciales y todo se sintió bien, se veía bien”, dijo Harper. “Una vez que terminé con la cirugía, me tomé el tiempo libre que necesitaba para dejar que se curara. Todavía se está curando en este momento, todavía está evolucionando. El cuerpo de todos es diferente, es por eso que realmente no he hablado con [otros bateadores que se han sometido a la cirugía Tommy John] al respecto”.

Harper golpeará cada dos días desde un tee por ahora, luego progresará a lanzamiento suave, práctica de bateo en jaula, BP de campo y luego BP en vivo. El mánager de los Filis, Rob Thomson, dijo que Harper «probablemente no» tomará BP en vivo antes del final del campamento, aunque admitió la posibilidad de que suceda al final.

«Tiene muchos pasos por los que pasar», dijo Thomson.

El DH. “Estamos agradecidos por el DH nuevamente. Quiero decir, estaba tan en contra, ¿verdad? Pero soy todo sobre eso. También me encanta hacerlo. Estaremos allí cuando pueda”.

Volviendo a jugar en el jardín derecho. ¿Espera jugar en el jardín derecho antes del final de la temporada? ¿O sería un bono? “Solo depende de cómo me siento. No creo que nos apresuremos a volver a la parte de lanzar porque no tenemos que hacerlo en este momento. Pero, por supuesto, quiero jugar en los jardines. Quiero volver a salir y estar frente a los fanáticos en el jardín derecho y hacer mis cosas, y escucharlas de todos los demás equipos de la liga también. Estoy deseando volver y lanzar la pelota de béisbol de nuevo. Echo de menos la sensación de echar a un tipo, persiguiendo una pelota. Estoy deseando que llegue ese día”.

Trea Turner. “John [Middleton] me llamó y me dijo: ‘Oye, tenemos a tu amigo’. Dije: ‘¿Tienes que estar bromeando en este momento?’ Estoy muy emocionado. Trea es una jugadora increíble. Estoy muy emocionado de tenerlo de nuestro lado. Es un jugador dinámico. Es una amenaza en ambos lados del balón. Va a robar bolsas para nosotros. Él va a tomar la base extra. Él juega el juego duro. A la gente de Filadelfia le va a encantar este tipo, solo por su comportamiento y la forma en que juega”.

Grandes contratos de temporada baja.Harper firmó un contrato de 13 años y $330 millones en febrero de 2019. No quería darse de baja. Manny Machado, quien firmó un contrato de $300 millones esa temporada baja, sí lo hizo. Usó la opción de exclusión esta primavera para aprovechar una extensión de contrato de 11 años y $350 millones para permanecer en San Diego. Harper dijo que no se arrepiente. “Tomé la decisión de quedarme en el equipo por mucho tiempo. Si lo sabe, Manny no usó su opción de exclusión. Ellos como que lo extendieron al mismo tiempo. Creo que poder quedarme en una organización durante mucho tiempo, hacerles saber a los fanáticos que iba a estar aquí por mucho tiempo, eso era lo principal. No quería pasar por toda la locura de ‘¿Adónde va? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va ella? ¿Qué va a hacer? Quería que esta organización, el equipo y los fanáticos supieran que iba a estar aquí por mucho tiempo, sin importar nada. … Quiero jugar hasta bien entrados mis 40 años. Ese ha sido siempre el sueño y la meta. Estoy aquí hasta los 38 años, así que veremos qué pasa”.

