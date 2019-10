Bryce Harper a los Nacionales: “Les deseo lo mejor”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Los Nacionales van en camino a la Serie Mundial, y lo están haciendo en su primera temporada sin la exsuperestrella de la franquicia Bryce Harper.

Harper, quien firmó un contrato por 13 años y US$330 millones con los Filis el pasado invierno, habló por primera vez acerca de la llegada de su exequipo a la Serie Mundial con Jayson Stark de The Athletic.

“Los he estado siguiendo de cerca. Se trata de muchachos con los que yo jugué y con los que crecí como jugador dentro de la organización. Les deseo lo mejor, y lo digo de corazón. No tengo ningún tipo de resentimiento hacia ellos, o Mike Rizzo. Nada de eso. Ustedes saben, se trata de un gran equipo y por esa razón están en donde están”, le dijo Harper a The Athletic.

“Ellos tomaron su decisión, y yo también tomé la mía. Tomé la mejor decisión para mi familia y me siento muy feliz de estar en Filadelfia. Es el lugar donde quería estar”, continuó Harper.

Pero muchos en redes sociales no terminan por creer que Harper se siente contento y orgulloso de sus ex compañeros.

La frase “Harper debe estar enojado” no se ha hecho esperar, pero el JMV de la Liga Nacional en 2015 quiere que todo mundo sepa que esa clase de pensamientos nunca han pasado por su mente.

“No, porque como lo dije antes, yo tomé mi decisión, y esa fue mi decisión. Y fue una decisión definitiva. Ustedes saben, la envidia nunca es buena. Para mí, se trata de estar agradecido con lo que hago todos los días y de ninguna manera tener un mal pensamiento hacia otra persona”, reiteró Harper. Fuente:Lasmayores.com

