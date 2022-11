Bryan Abreu, orgulloso por ayudar a los Astros a conquistar Serie Mundial

Comparte esta noticia

El lanzador está firme para participar en el Clásico Mundial

SANTO DOMINGO.- Cuatro temporadas en las Grandes Ligas bastaron para que el dominicano y lanzador Bryan Abreu consiguiera su primera Serie Mundial con los Astros de Houston, en un equipo con más de seis dominicanos en su plantel.

El también jugador de los Toros del Este, admitió que se encuentra disponible para representar al país en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Me preguntaron si estoy dispuesto, yo dije que sí, pero hay una lista muy larga (…) me he mantenido en comunicación con varios, esperando si me dan la oportunidad y estaré. Somos muchos jugadores, con mucho talento y pues diría yo que ya está a decisión de ellos”, respondió al ser cuestionado por el programa Diamante Deportivo.

A pesar de ser una pieza importante desde la lomita en este año, el pasado no fue su mejor actuación. Su equipo empezó a darle relevancia, pero no respondió como deseaba, ya que, en 31 juegos y 36 entradas, su efectividad se encontraba en 5.75.

“Lo que sucedió el año pasado, son cosas que tenían que suceder, yo digo que todo pasa por un propósito, todo en manos de Dios, yo trabajé con Yohan Ramírez, de Villa Mella, y perfeccioné un poquito más mi comando”, comentó el criollo.

Y es que la temporada 2022 supuso un antes y un después en su carrera. Su equipo siguió confiando y extendieron su papel, ya que fue parte de la serie regular con 55 partidos y 60.1 inning, donde tuvo una efectividad de 1.94 y un récord personal de 88 ponches.

¿Y en la Serie Mundial? cinco entradas, 9 ponches sin carreras. “Todos (los partidos) me parecen memorables, ya que fue mi primera postemporada completa, la parte donde yo aporté fue muy importante para mí, me voy a recordar contra los Yankees, contra los Phillies, cuando jugamos 16 entradas en cero, un récord”, dijo, lo cual fue un momento que nunca imaginaron, ya que venían de un partido “desastroso”.

Añadió que jugar con los Astros “se sintió como en casa”, ya que cuentan con varios jugadores de otros países hispanos, como Cuba, Venezuela, México y Honduras, además de ser un equipo que han tenido que superar “malas lenguas” de otros, a raíz del escándalo de robo de señas de los Astros, que ha manchado a la organización.

“Nosotros los jugadores hemos estado bien, ellos saben quiénes son ellos, ellos dicen que no han hecho nada malo, otros dicen que sí, pero mayormente ha sido el equipo contrario y fanaticada que nos han estado atacando, porque nosotros como equipo siempre hemos mantenido la cabeza en alto, la frente en alto”, clamó, dando entender cuál posición apoyaba.

Por otra parte, el pitcher emitió que mantiene una buena conexión con todos los dominicanos en su equipo, pero que pasó más tiempo con Hector Neris y Rafael Montero, llamando también amigos a sus compañeros Christian Javier y Framber Valdez.

Añadió, además, que como “buen dominicano”, luego de unos cuantos días de tranquilidad irá al país para pasar tiempo con su familia, ya que lleva mucho tiempo sin ellos y que está preparado para bailar cualquier tipo de música, como bachata o salsa, para luego volver a las Grandes Ligas y cumplir con su trabajo.

Relacionado