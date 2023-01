Bruselas propone vetar las importaciones pesqueras de Camerún

EL NUEV DIARIO, BRUSELAS.- La Comisión Europea propuso este jueves tildar a Camerún como “país no cooperante” en la lucha contra la pesca ilegal, no reportada y no regulada, lo que implica que los Estados miembros de la Unión Europea deberán rechazar las importaciones de productos pesqueros de este país por su incumplimiento de las normas.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explicó que la “tarjeta roja” a Camerún bajo esta regulación se basa en la “persistencia de serias deficiencias” sobre las que ya se había alertado al país africano en una notificación en febrero de 2021.

En concreto, Camerún no ha logrado “asegurar un control adecuado sobre su flota pesquera nacional” ni ha tomado las medidas correctivas necesarias para evitar las actividades ilegales, así como registrando buques pesqueros que operan fuera de sus aguas y sin vigilar estas actividades, asegura Bruselas.

Según la Comisión, la pesca ilegal, no regulada y no reportada es “una de las amenazas más serias” a la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y “representa un riesgo enorme al entorno y biodiversidad marinos”.

Los Estados miembros deben ahora dar luz verde a la entrada de Camerún en su lista de países no cooperantes, y entre tanto la Comisión mantendrá el diálogo con el país africano para “ayudar al país a resolver las deficiencias identificadas”.

Al menos un 15 % de capturas mundiales, entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, se obtienen a través de la pesca ilegal, no regulada y no reportada, con un valor de entre 10.000 y 20.000 millones de euros anuales.

Bruselas ha advertido de deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal a 26 países terceros, si bien la mayoría de problemas se han resuelto en la fase de diálogo y sólo se ha impuesto sanciones a unos pocos.

