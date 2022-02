Bruselas pide a Suiza que esté “a la altura” y se sume a sanciones a Rusia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) llamó este lunes a Suiza a estar “a la altura” de las circunstancias y sumarse a las sanciones financieras a Rusia impuestas por la Unión Europea y países como Estados Unidos o el Reino Unido.

“Esperamos sinceramente que Suiza esté a la altura del momento que estamos viviendo”, declaró en rueda de prensa el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer.

Suiza es “un actor importante, en particular en lo que se refiere a servicios financieros, a los que se enfocan específicamente muchas de las medidas que hemos anunciado en estos últimos días”, agregó el portavoz.

Suiza, que ha condenado la invasión de Ucrania y ha pedido a Rusia que “cese inmediatamente su agresión militar”, anunció la semana pasada medidas para evitar que este país -que juega un rol importante en el sistema financiero internacional- pueda ser utilizado para evadir las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Sin embargo, la Confederación Helvética no se ha alineado completamente con las sanciones de la UE, de la que Suiza no es Estado miembro, y no ha congelado, por ejemplo, los fondos rusos en cuentas suizas.

Este domingo, miles de personas se manifestaron en Berna, la capital suiza, en unas concentraciones en las que, además de condenar la invasión, se pidió que Suiza adopte sanciones más duras contra Rusia.

“Sólo podemos desear y esperar que Suiza se sume a nuestros esfuerzos”, concluyó el portavoz jefe de la Comisión Europea.

