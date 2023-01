(VIDEO) Brown guía a los Celtics por encima de los Pelicans

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Un estelar Jaylen Brown, con 41 puntos y doce rebotes, dirigió el miércoles el sólido triunfo de los Boston Celtics sobre los New Orleans Pelicans (125-114) y dio al equipo de Joe Mazzulla, líder del Este (30-12), la cuarta victoria consecutiva.

Brown selló 18 de sus 41 puntos en un magnífico tercer período, en el que los Celtics encarrilaron su victoria frente a unos Pelicans en los que los 38 puntos de CJ McCollum no fueron suficientes para sobrevivir a las bajas de Zion Williamson ni Brandon Ingram.

En los Celtics, Jayson Tatum aportó un doble doble de 31 puntos y diez rebotes, mientras que el dominicano Al Horford acabó con catorce puntos, tres rebotes y cuatro asistencias, en una noche en la que Marcus Smart estuvo de baja por un problema de rodilla.

