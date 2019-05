Brooks Koepka, nuevo líder del ránking tras su título en el PGA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- El estadounidense Brooks Koepka se convirtió en líder del ránking mundial de golf tras consagrarse como campeón del US PGA Championship disputado en Bethpage Black, en Estados Unidos.

Los cambios en la tabla se dan principalmente en el top 3, con el ascenso de Koepka y el descenso de Johnson y Rose, a la segunda y tercera posición, respectivamente.

Brooks Koepka terminó primero en la clasificación final del US PGA con 100 puntos en el ránking y con el acumulado de 272 golpes, tan solo 2 menos que su compatriota, el estadounidense Dustin Johnson, con el que se ha venido midiendo en los últimos torneos donde han coincidido.

Koepka logró quitar el liderato a Johnson tras venir cosechando los resultados de los últimos tres torneos que disputó y en los que ha entrado en el top 5. En el Masters Tournament compartió la segunda posición en la clasificación final con Dustin Johnson y Xander Schauffele y el pasado 12 de mayo terminó tercero en el AT&T Byron Nelson.

Por su parte, Dustin Johnson culminó su participación en el US PGA Championship con un acumulado de 274 golpes y 60 puntos de ránking, lo que lo obliga a ceder el liderato después de más de un mes ubicado en esa posición.

Dustin Johnson ve cómo pierde el liderato ante la presión ejercida por Koepka, pues venía de ser campeón en los últimos 5 torneos que disputó; el The Players Championship, el Valspar Championship, el WGC _ Dell Technologies Math Play, The Masters Tournament y el RBC Heritage. Así, su segundo lugar en el reciente PGA lo despojan del número uno.

Justin Rose no tuvo la mejor participación en el US PGA Championship por lo que desciende junto a Johnson una posición y se ubica tercero de la clasificación. El inglés finalizó el torneo ubicado en la posición número 29 de la clasificación con 285 golpes y no es campeón desde el Saudi International powered by SBIA, a partir de ahí se solo ha cosechado la segunda posición 5 veces consecutivas.

El inglés Rory McIlroy se mantiene en la cuarta posición de la tabla después de finalizar el US PGA ubicado en la octava posición con un acumulado de 281 golpes. Lo siguen los estadounidenses Justin Thomas y Tiger Woods en quinta y sexta posición respectivamente.

Tiger Woods solo participó en las dos primeras rondas del PGA debido a que no superó el corte de +4 establecido por el líder por lo que no le permitió estar presente en las dos rondas restantes. Por su parte, Justin Thomas no disputó el torneo.

Dentro del top 10 no se ven más cambios en la tabla, en la que el italiano Francesco Molinari se ubica séptimo con 6.9777 puntos, Bryson DeChambeau octavo con 6.7054 puntos, Xander Schauffele noveno con 6.1651 puntos y décimo Rickie Fowler con 5.6726 puntos.

De los golfistas españoles, el mejor ubicado es Jon Rham en la undécima posición con 5.5243 puntos. El vizcaíno no finalizó el US PGA Championship tras no superar el corte del líder, Brooks Koepka.

Sergio García es el segundo mejor situado en la vigésima octava posición del ránking con 3.4459, sin embargo el valenciano desciende una posición en la tabla tras el ascenso del australiano Adam Scott y Matt Wallace. El valenciano tampoco superó el corte en el US PGA.

Rafa Cabrera fue el único de los españoles en lograr finalizar el torneo, logró ubicarse en la posición número 71 de la clasificación general con un acumulado de 292 golpes y el acumulado de 3.0100 puntos en el ránking.

– Clasificación:

1. Brooks Koepka (USA) – 11.0020 pts.

2. Dustin Johnson (USA) – 10.9256 pts.

3. Justin Rose (ING) – 8.7522 pts.

4. Rory McIlroy (NIR) – 8.1211 pts.

5. Justin Thomas (USA) – 7.4196 pts.

6. Tiger Woods (USA) – 7.3938 pts.

7. Francesco Molinari (ITA) – 6.9777 pts.

8. Bryson DeChambeau (USA) – 6.7054 pts.

9. Xander Schauffele (USA) – 6.1651 pts.

10. Rickie Fowler (USA) – 5.6726 pts.

___________________________

11. Jon Rahm (ESP) – 5.5243 pts.

28. Sergio García (ESP) – 3.4459 pts.

36. Rafa Cabrera (ESP) – 3.0100 pts.

64. Jorge Campillo (ESP) – 2.1047 pts.

83. Adrian Oategui (ESP) – 1.6700 pts.

