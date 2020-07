Brooks Koepka, con tarjeta de 62, es líder provisional del WGC St. Jude Invitational

EL NUEVO DIARIO, Memphis (EE.UU.).- El español Segio García y el mexicano Abraham Ancer acabaron este jueves con tarjeta de 67 golpes (-3) en la primera ronda del torneo WGC St. Jude Invitational del PGA Tour y se quedaron cerca del líder provisional, el estadounidense Brooks Koepka (62, -8).

García, de 40 años, que no comenzó bien el recorrido, en la primera mitad lo acabó con ‘bogey’, el que hizo en el hoyo 4, surgió con su mejores golpes desde el ‘green’ en la recta final del partido al conseguir cuatro ‘birdies’, incluidos los tres consecutivos que se apuntó a partir del hoyo 16.

Diferente fue la historia con Ancer, quien hizo una primera mitad del recorrido mezclando cuatro ‘birdies’ y dos ‘bogeys’. En la segunda sumó otro ‘birdie’ en el hoyo 13 y dejó una tarjeta que le deja con grandes posibilidades de hacer el corte este viernes.

