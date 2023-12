Brooks Hall dice estar ansioso por jugar con Tigres en Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El lanzador Brooks Hall retorna con los Tigres del Licey por segunda temporada consecutiva, y ya se encuentra practicando para su próximo debut con el equipo azul, en busca de la corona nacional número 24.



“Me siento encantado de regresar, amo a la República Dominicana y estoy ansioso por jugar. La temporada pasada fue increíble, tener la oportunidad de estar aquí y ganar un campeonato fue probablemente lo mejor que me ha pasado en mi carrera”, comentó.



Hall fue uno de los principales lanzadores de la rotación azul en la pasada campaña y busca aportar su granito de arena para que los Tigres puedan continuar en el camino del éxito.



“Agradezco a los fanáticos por su apoyo, no puedo esperar para jugar para ustedes. Amo la energía de aquí, aprecio su cariño”, dijo el importado.



En la temporada de 2022 terminó con promedio de carreras limpias de 2.84, con 0.92 de WHIP y FIP de 1.74 en 31 entradas y dos tercios. Además tuvo un porcentaje de ponches de 27%, otorgando sólo cuatro boletos para un excelente porcentaje de 3.2%.



El jugador de 33 años terminó con efectividad de 1.61 en cuatro aperturas durante la postemporada en la cual culminó con récord de 3-1.



Su control de la zona de strike fue una de sus facultades, concediendo sólo un boleto en sus primeras 18 entradas de labor.



“Usualmente soy un tirador de strikes y necesito serlo, porque no tengo ninguna arma secreta entre mis herramientas, así que me ayuda bastante el mantenerme consistente en la zona”, dijo.



Sin embargo, el derecho comenta que continúa trabajando en su slider para mejorar este pitcheo de su repertorio.



En este 2023, el nativo de Sacramento vio acción en la Liga de Béisbol China, donde culminó con récord de 4-4 y ponchó un promedio de seis bateadores por cada nueve entradas en 15 partidos.



El norteamericano se encuentra practicando para debutar en los próximos días con el conjunto azul, en la continuación del campeonato otoño-invernal, dedicado a la periodista deportiva, Onfalia Morillo.

